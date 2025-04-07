Країни Балтії будують "лінію оборони" проти ЗС РФ, але можуть не встигнути, — ЗМІ

Естонія, Латвія і Литва спішно будують 1000 бетонних бункерів із протитанковими ровами. Проєкт спрямований на зміцнення майже 1000-кілометрової ділянки балтійського кордону.

Related video

Про це пише The Telegraph.

Країни Балтії спішно зміцнюють свої східні кордони, плануючи побудувати близько 1000 бетонних бункерів, траншей, протитанкових ровів і складів з боєприпасами.

Однак 10-річний проєкт зі зміцнення оборони може бути реалізовано занадто пізно, вважають офіційні особи в регіоні, які побоюються, що мирна угода в Україні може швидко привернути увагу Москви до найуразливішої частини східного флангу НАТО.

Країни Балтії можуть стати наступною ціллю РФ Фото: LRT

"Путін не дозволить нам чекати ці 10 років. Найнебезпечніший час для країн Балтії настане відразу після припинення вогню в Україні", — попередив Габріелюс Ландсбергіс, який обіймав посаду міністра закордонних справ Литви до листопада.

Його коментарі послідували за аналогічними попередженнями лідерів країн Балтії про те, що припинення вогню може мати непередбачувані наслідки. Кремль уже виклав плани щодо збільшення військового виробництва і передислокації військ на північно-східний кордон НАТО, якщо Дональд Трамп виступить посередником у перемир'ї.

Щоб зміцнити оборону, країни Балтії, а також Польща і Фінляндія нещодавно оголосили про вихід з міжнародного договору про заборону протипіхотних мін.

Литва також нещодавно вийшла з договору про касетні бомби. Регіональні лідери кажуть, що хочуть свободи вибору у використанні нових систем зброї через російську загрозу.

За словами міністра оборони Литви Довіле Шакалене, "стратегічне послання" полягає в тому, що країни Балтії готові використовувати абсолютно все для захисту від російського вторгнення.

У нещодавньому звіті данської розвідки йдеться про те, що тільки-но війна в Україні припиниться або заморозиться, Росія зможе швидко переозброїтися, перегрупуватися і почати війну з НАТО.

За оцінками, через шість місяців Москва зможе "вести локальну війну в країні, що межує з Росією". Через два роки вона "буде готова до регіональної війни проти кількох країн у регіоні Балтійського моря". Через п'ять років вона зможе вести "великомасштабну війну" в Європі (без участі США).

НАТО, стривожене катастрофічними руйнуваннями в Україні та звірствами, скоєними російськими солдатами щодо мирних жителів окупованих міст, підписало 2023 року план із захисту "кожного дюйма" Прибалтики з лініями підкріплення з Фінляндії, Польщі та Німеччини.

Руйнування в місті Попасна

Наразі альянс розміщує багатонаціональні сили чисельністю до батальйону на ротаційній основі в кожній державі Балтії, щоб діяти як "розтяжка" оборонної стратегії зі стримування Росії.

Латвію захищають міжнародні сили під керівництвом Канади, Литву охороняє німецька бригада, а Естонію захищають близько 1000 британських солдатів.

"Нам не вистачає стратегічної глибини. Росіяни можуть пройти через усю країну за години, якщо не за дні, тому ми захищаємо з першого дюйма. Подивіться на Україну і на їхні відвойовані міста, те, що вони відвоювали, було пусткою", — сказав Ландсбергіс.

Схема лінії оборони країн Балтії на кордоні з РФ Фото: LRT

Простіше кажучи, мета нової лінії оборони — не допустити, щоб міста і селища Прибалтики спіткала та сама доля, що і зруйновані вщент українські міста.

Естонія, Латвія і Литва витратять на це по 60 мільйонів фунтів стерлінгів, що становитиме величезну частину їхніх оборонних бюджетів, які за відношенням до ВВП є найбільшими в Європі після Польщі.

Ландсбергіс повідомив, що отримане від НАТО послання було таким: "А як багато ви робите самі, перш ніж звернутися до нас по допомогу? Коли ви почнете рити траншеї і мінувати свій кордон?"

"Ми зараз там. Ми надсилаємо повідомлення. Я сподіваюся, що ми використовуємо кожну хвилину, яку нам дають українці, щоб підготуватися", — заявив він, зазначивши, що це "перегони з часом".

І Калінінград, і Сувальський коридор вважаються серйозною загрозою, яку Росія могла б використати, щоб відрізати країни Балтії від решти Європи сушею, а потім блокувати їх з моря.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які є чотири сценарії розвитку подій у Європі та яка ймовірність Третьої світової війни.