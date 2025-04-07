Страны Балтии строят "линию обороны" против ВС РФ, но могут не успеть, — СМИ

Эстония, Латвия и Литва спешно строят 1000 бетонных бункеров с противотанковыми рвами. Проект направлен на укрепление почти 1000-километрового участка балтийской границы.

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Об этом пишет The Telegraph.

Страны Балтии спешно укрепляют свои восточные границы, планируя построить около 1000 бетонных бункеров, траншей, противотанковых рвов и складов с боеприпасами.

Однако 10-летний проект по укреплению обороны может быть реализован слишком поздно, считают официальные лица в регионе, опасающиеся, что мирное соглашение в Украине может быстро привлечь внимание Москвы к наиболее уязвимой части восточного фланга НАТО.

Страны Балтии могут стать следующей целью РФ Фото: LRT

"Путин не позволит нам ждать эти 10 лет. Самое опасное время для стран Балтии наступит сразу после прекращения огня в Украине", — предупредил Габриелюс Ландсбергис, занимавший пост министра иностранных дел Литвы до ноября.

Его комментарии последовали за аналогичными предупреждениями лидеров стран Балтии о том, что прекращение огня может иметь непредвиденные последствия. Кремль уже изложил планы по увеличению военного производства и передислокации войск на северо-восточную границу НАТО, если Дональд Трамп выступит посредником в перемирии.

Чтобы укрепить оборону, страны Балтии, а также Польша и Финляндия недавно объявили о выходе из международного договора о запрете противопехотных мин.

Литва также недавно вышла из договора о кассетных бомбах. Региональные лидеры говорят, что хотят свободы выбора в использовании новых систем оружия из-за российской угрозы.

По словам министра обороны Литвы Довиле Шакалене, "стратегическое послание" заключается в том, что страны Балтии готовы использовать абсолютно все для защиты от российского вторжения.

В недавнем отчете датской разведки говорится, что как только война на Украине прекратится или заморозится, Россия сможет быстро перевооружиться, перегруппироваться и начать войну с НАТО.

По оценкам, через шесть месяцев Москва сможет "вести локальную войну в стране, граничащей с Россией". Через два года она "будет готова к региональной войне против нескольких стран в регионе Балтийского моря". Через пять лет она сможет вести "крупномасштабную войну" в Европе (без участия США).

НАТО, встревоженное катастрофическими разрушениями в Украине и зверствами, совершенными российскими солдатами в отношении мирных жителей оккупированных городов, подписало в 2023 году план по защите "каждого дюйма" Прибалтики с линиями подкрепления из Финляндии, Польши и Германии.

Разрушения в городе Попасная

В настоящее время альянс размещает многонациональные силы численностью до батальона на ротационной основе в каждом государстве Балтии, чтобы действовать в качестве "растяжки" оборонительной стратегии по сдерживанию России.

Латвию защищают международные силы под руководством Канады, Литву охраняет немецкая бригада, а Эстонию защищают около 1000 британских солдат.

"Нам не хватает стратегической глубины. Русские могут пройти через всю страну за часы, если не за дни, поэтому мы защищаем с первого дюйма. Посмотрите на Украину и на их отвоеванные города, то, что они отвоевали, было пустошью", — сказал Ландсбергис.

Схема линии обороны стран Балтии на границе с РФ Фото: LRT

Проще говоря, цель новой линии обороны — не допустить, чтобы города и поселки Прибалтики постигла та же участь, что и разрушенные до основания украинские города.

Эстония, Латвия и Литва потратят на это по 60 миллионов фунтов стерлингов, что составит огромную часть их оборонных бюджетов, которые по отношению к ВВП являются самыми большими в Европе после Польши.

Ландсбергис сообщил, что полученное от НАТО послание было следующим: "А как много вы делаете сами, прежде чем обратиться к нам за помощью? Когда вы начнете рыть траншеи и минировать свою границу?"

"Мы сейчас там. Мы посылаем сообщение. Я надеюсь, что мы используем каждую минуту, которую нам дают украинцы, чтобы подготовиться", — заявил он, отметив, что это "гонка со временем".

И Калининград, и Сувалкский коридор считаются серьезной угрозой, которую Россия могла бы использовать, чтобы отрезать страны Балтии от остальной Европы по суше, а затем блокировать их с моря.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие есть четыре сценария развитий событий в Европе и какова вероятность Третьей мировой войны.