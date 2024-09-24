Четыре сценария: как может развиваться конфликт между Россией и ЕС к 2030 году

Война, начатая Кремлем в центре Европы, спровоцировала дебаты о будущем и о том, к чему приведет настолько масштабное противостояние.

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Даже если предположить, что завтра война между Украиной и РФ завершиться, Россия все равно останется на карте мира со всеми своими амбициями и новыми связями, которые усилила с 2022 года. И Европе придется с этим считаться. Об этом пишет NZZ.

В феврале 2022 года Путин пересек красную линию и открыто бросил вызов порядку европейской безопасности. Центральными базовыми принципами этого порядка являются нерушимость границ между суверенными национальными государствами и запрет агрессивной войны.

Россия даже вышла за рамки агрессивной войны и ведет захватническую войну, которая предполагает аннексию территории другой страны. Заявленная цель войны — положить конец существованию независимой украинской нации и суверенного украинского государства.

Поступая таким образом, Россия нападает на порядок, который был построен в Западной Европе после Второй мировой войны и принят на востоке континента после окончания Холодной войны с НАТО.

Война радикально меняет отношения Европы с Россией. Идея тесного партнерства, которая характеризовала политику Запада в отношении России со времен окончания Холодной войны, явно провалилась. До сих пор нет последовательной новой политики в отношении России. На данный момент Европа во главе с Вашингтоном договорилась о двойном подходе: поддержке Украины и санкциях против России.

Как в этих условиях будут развиваться отношения с Россией в ближайшие годы? Возможны четыре сценария. Временной горизонт – 2030 год, то есть среднесрочное будущее.

Открытый конфликт с Россией

Этот сценарий является наиболее маловероятным, считают эксперты, но только если вовремя его предотвратить.

Россия существенно перевооружается, вкладывает значительные средства в свои вооруженные силы, и ее поддерживает в этом ряд партнеров: в частности, из Китая товарами двойного назначения, из Ирана с беспилотниками и баллистическими ракетами, из Северной Кореи с боеприпасами.

При этом Путин неоднократно давал понять, что заинтересован не только в Украине, но и в доминирующем положении в Восточной и Восточно-Центральной Европе.

Лобовая атака России — наименее вероятный вариант. Однако спровоцировать инцидент вполне возможно; страны Балтии для этого идеальны. Россия может вторгнуться под предлогом защиты этнических русских. Таким образом, это вынудит государства НАТО либо ответить военным путем, либо выявить недействительность обещаний НАТО о защите, бездействуя, и тем самым ослабить европейскую безопасность. В будущем это откроет дополнительные возможности для России.

Как может развиваться этот сценарий, будет зависеть от реакции Запада. Решительное и быстрое сопротивление могло бы сдержать конфликт и удержать его на уровне "инцидента". Однако более длительное колебание позволило бы России вбить клин в альянс — между странами Восточной и Северной Европы, которые полны решимости остановить российскую экспансию, даже дорогой ценой, и теми странами, которые ищут силового политического решения. компромиссный вариант с Россией.

Постоянная напряженность

Второй сценарий на ближайшие несколько лет предполагает сохранение напряженности на нынешнем уровне. Россия продолжает атаковать Украину, бывают периоды усиления боевых действий и затишья, возможно, в форме прекращения огня. Однако обе стороны все еще видят возможность выиграть войну и не сдаются.

В то же время Россия усиливает свою гибридную войну против Запада, используя дезинформацию и пропаганду, а также периодически совершая замаскированные атаки. Особенно сильное давление оно оказывает на Грузию и Молдову, продолжает постепенную аннексию Беларуси.

Запад по-прежнему нерешителен в своей поддержке Украины: он дает достаточно, чтобы Украина не сдалась и могла продолжать сопротивляться России, но недостаточно, чтобы она могла выиграть войну.

Новый образ жизни

Не исключено, что Запад полностью поддержит Украину. После прекращения огня Украина будет настолько защищена в военном отношении Западом, что для России будет безнадежно продолжать войну.

Запад наращивает украинские вооруженные силы и поставляет все необходимое. Потому что Украина теперь имеет надежные гарантии безопасности, в страну приходят инвесторы, возвращаются беженцы, Украина оправляется от последствий войны. В то же время Грузия и Молдова защищены от российской агрессии.

Это означает, что Россия теряет свой военный выбор в отношении своих западных соседей. Хотя он может продолжать проводить гибридные операции, его будут сдерживать, поскольку Запад укрепляет свои вооруженные силы и предлагает себя в качестве надежного партнера странам региона.

Смена режима в России

Четвертый сценарий маловероятен. Преемник Владимира Путина, вероятно, продолжит его курс. Однако неясно, будет ли он вскоре обладать таким же уровнем власти и сможет ли он контролировать страну так же эффективно, как Путин. Вполне возможно, что у преемника Путина не будет возможности беспокоиться о завоевании соседних стран, поскольку сначала ему придется консолидировать власть внутри страны.

Не исключено, что произойдет не только смена позиции руководства, но и смена режима — и снова возобладают более либеральные позиции. Как и после смерти Сталина в 1953 году, в Москве может снова наступить оттепель, а вместе с ней и возможности открыться Западу.

В таком случае Западу придется приложить усилия, чтобы сделать России новые предложения о сотрудничестве и интеграции, не закрывая, как это было после окончания Холодной войны, глаза на вопросы территориальной целостности и суверенитет соседей России. Предпосылкой сотрудничества должен стать явный отказ от имперских амбиций.

К чему готовиться коллективному Западу

Запад должен подготовиться ко всем возможным сценариям. То, что происходит в России, невозможно контролировать извне. Но Запад способен формировать стратегическую среду, в которой действует Россия, что, в свою очередь, влияет на саму Россию.

Чем яснее Запад отвергает попытку Москвы использовать военную силу и гибридную войну для восстановления доминирующего положения в Восточной и Центрально-Восточной Европе, тем больше вероятность того, что Россия откажется от этого проекта. Оборона и сдерживание занимают центральное место в самоутверждении Европы против нового российского империализма.

Если Европа хочет жить в мире с экспансионистской Россией, она должна проявить твердость и решимость и инвестировать в свои вооруженные силы. Этого невозможно достичь с помощью дипломатии, дружеских слов и компромисса, как снова и снова показывают последние несколько лет. Европа должна сформировать баланс сил в свою пользу.

Напомним, в феврале 2024 года Фокус писал о том, какими сценариями может завершиться война в Украине.