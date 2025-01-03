Естонія будує новий радар ППО для захисту від РФ: пошук активності за межами країни (фото)
Радар фінансується коштом 4 мільйонів євро з Фонду відновлення та стійкості ЄС. Ця ініціатива — частина масштабної стратегії зі створення спільної мережі спостереження в країнах Балтії та ЄС.
Естонія зміцнює свої можливості протиповітряної оборони за допомогою радіолокаційної установки на острові Хійумаа. Про це повідомляється на сайті Центру оборонних інвестицій Естонії (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus), який очолює цей проєкт у співпраці з Mapri Ehitus OÜ.
Повідомляється, що це важливий крок у модернізації інфраструктури спостереження. Радар, що фінансується коштом 4 мільйонів євро з Фонду відновлення і стійкості Європейського союзу, призначений для пошуку повітряної активності за межами кордонів Естонії.
Ця ініціатива — частина масштабної стратегії зі створення спільної мережі спостереження в країнах Балтії та європейських союзників. Менеджер проєкту Стівен Лінков підкреслив стратегічну важливість ініціативи. Він заявив, що встановлення нових радарів у північно-східних і північно-західних регіонах поліпшить моніторинг повітряного простору і дасть змогу швидше реагувати на потенційні загрози.
Радар у районі Кипу з його можливостями дальнього виявлення відіграватиме важливу роль у протидії потенційним вторгненням у повітряний простір.
Радар також використовуватимуть у цивільних операціях. Майор Тиніс Пярн, командувач авіаспостереженням Сил оборони Естонії, наголосив на ролі цієї системи в підвищенні безпеки польотів і підтримці рятувальних операцій на морі. Його стратегічне розташування і розширений діапазон виявлення підвищать ситуаційну обізнаність і для військових, і цивільних заходів.
Очікується, що будівництво радіолокаційної установки займе 17 місяців, а завершать її до середини 2026 року.
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