Естонія будує новий радар ППО для захисту від РФ: пошук активності за межами країни (фото)

Радар фінансується коштом 4 мільйонів євро з Фонду відновлення та стійкості ЄС. Ця ініціатива — частина масштабної стратегії зі створення спільної мережі спостереження в країнах Балтії та ЄС.

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Естонія зміцнює свої можливості протиповітряної оборони за допомогою радіолокаційної установки на острові Хійумаа. Про це повідомляється на сайті Центру оборонних інвестицій Естонії (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus), який очолює цей проєкт у співпраці з Mapri Ehitus OÜ.

Повідомляється, що це важливий крок у модернізації інфраструктури спостереження. Радар, що фінансується коштом 4 мільйонів євро з Фонду відновлення і стійкості Європейського союзу, призначений для пошуку повітряної активності за межами кордонів Естонії.

Ця ініціатива — частина масштабної стратегії зі створення спільної мережі спостереження в країнах Балтії та європейських союзників. Менеджер проєкту Стівен Лінков підкреслив стратегічну важливість ініціативи. Він заявив, що встановлення нових радарів у північно-східних і північно-західних регіонах поліпшить моніторинг повітряного простору і дасть змогу швидше реагувати на потенційні загрози.

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Радар у районі Кипу з його можливостями дальнього виявлення відіграватиме важливу роль у протидії потенційним вторгненням у повітряний простір.

Радар ППО в Естонії

Радар також використовуватимуть у цивільних операціях. Майор Тиніс Пярн, командувач авіаспостереженням Сил оборони Естонії, наголосив на ролі цієї системи в підвищенні безпеки польотів і підтримці рятувальних операцій на морі. Його стратегічне розташування і розширений діапазон виявлення підвищать ситуаційну обізнаність і для військових, і цивільних заходів.

Очікується, що будівництво радіолокаційної установки займе 17 місяців, а завершать її до середини 2026 року.

Нагадаємо, що 2 січня військовий ЗСУ розповів, чим терпимість українців до СЗЧ і ухильників загрожує країні.

Також повідомлялося, що українські захисники звітуватимуть про удари по ЗС РФ через додаток.