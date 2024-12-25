"Непомітний на радарах": українські інженери перетворили легкий літак на ударний БпЛА (фото)

За даними журналістів, ударний літак-дрон практично непомітний на радарах через низьку температуру нагрівання двигуна. Спеціальна плівка служить радіолокаційним захистом.

Related video

Українські інженери перетворили легкий літак на ударний безпілотник, який може долетіти до Москви. Надлегкий літак, перетворений на далекобійний дрон, летить на 1200 км. Про це пише Bild.

Зазначається, що дальність значно перевищує можливості німецької крилатої ракети Taurus. До того ж це найбільший з відомих українських ударних дронів: може нести 200 кг вибухівки.

Удар А-22

З 1996 року українська компанія "Аеропракт" випустила понад тисячу екземплярів двомісних літаків А-22 "Летюча лисиця". Перетворити їх на зброю вирішили на початку 2024 року. Головним інженерним нововведенням стало те, що ручне управління замінили супутниковою навігаційною системою.

Вибух у Грозному

У квітні 2024 року таким дроном успішно атакували російський завод БпЛА в Татарстані; у грудні "А-22" використовували для вибуху в штабі спецвійська в Грозному.

Двигун літака практично невидимий для систем ППО, оскільки їхні радари фіксують виділення тепла. Для порівняння, двигун ракети Storm Shadow розігрівається до 870 градусів, тоді як двигун "А-22" — максимум до 100. Спеціальна плівка служить радіолокаційним захистом "А-22". Він летить із невеликою швидкістю і на малій висоті.

Характеристики А-22

Своєї відповіді для ППО у РФ поки що не придумали.

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вважає недоліком БпЛА їхню скромну кількість. Досі в "Аеропракт" могли виробляти приблизно 50 "А-22" на рік. Повідомляється, що такий обсяг навряд чи вийде значно збільшити. Зі свого боку російські військові часом запускають понад 50 ударних БпЛА типу "шахед" за ніч.

Нагадаємо, що 6 листопада літак-дрон атакував базу Каспійської флотилії, яка обстрілювала Україну ракетами.

Також повідомлялося, що в мережі показали наслідки атаки на Харків — з потужними вибухами і величезними воронками.