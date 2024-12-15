Удар по базі ОМОН у Грозному: ГУР закуповує вживані A-22 для далекобійних БПЛА, — Forbes

Начинений вибухівкою Aeroprakt A-22 пролетів близько 1000 км, щоб досягти мети та підірвати базу спецвійськ в Грозному.

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Один з українських далекобійних літаків-дронів завдав удару по тому, що могло бути російською базою спецвійськ у Грозному, приблизно за 1000 км від лінії фронту в Україні. Про це пише Forbes.

Це був новітній із серії дальніх ударів українських гвинтових спортивних літаків "Аеропракт А-22", які Головне розвідувальне управління МО України переробило на односторонні ударні безпілотники з початку цього року.

Діючи на відстані до 1200 км із додатковим бензобаком на додачу до своїх систем дистанційного наведення та вибухівки, A-22 вартістю 90 000 доларів вразили, серед інших цілей, також і завод із виробництва БПЛА, ракетний дослідницький центр і військово-морську базу, переповнену військовими кораблями.

Удар по Грозному зняли на телефони щонайменше дві людини. На одному з відео, знятому з кількох метрів, видно деякі нові деталі безпілотника — одного з кількох видів зброї глибокого ураження, які українські сили розробили за 34 місяці відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення.

Безпілотник, який вдарив по ймовірній базі, мабуть, мав непрозорі заглушки, що закривають прозоре скління кабіни A-22.

Також можливо, у безпілотника колись був реєстраційний номер на хвості. На одному з відео недільного удару, схоже, видно пляму фарби поверх номера. Це може вказувати на те, що управління розвідки закуповує уживані A-22 для своєї програми безпілотників, а не забирає всі планери безпосередньо із заводу "Аеропракт" у Києві.

Удар по базі викликав вогняну кулю, але без безлічі уламків, які можна було б очікувати від спеціально розробленого боєприпасу, такого як крилата ракета Storm Shadow британського виробництва.

Для порівняння, Storm Shadow може похвалитися тандемною боєголовкою — одна для створення пролома в цілі, друга для вибуху всередині. A-22, схоже, несе простішу унітарну боєголовку. Ба більше, Storm Shadow або подібна ракета летить зі швидкістю 800 км/год, що надає їй велику пробивну силу. У A-22, навпаки, дальність досягається на шкоду швидкості, з максимальною швидкостю близько 200 км/год.

Відсутність пробивної сили може і не мати значення, якщо ціль неміцна. Звичайно, це важливо, якщо ціль броньована або під землею. Цим пояснюється, чому Україна продовжує завдавати удари по слабшим, але віддаленим цілям за допомогою спортивних безпілотників, водночас націлюючи Storm Shadows, SCALP-EG і Neptune на складніші й близькі цілі, такі як заглиблені командні бункери.

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