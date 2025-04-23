"Учтите угрозы": США больше не будут гарантами безопасности для Европы, — глава Пентагона

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет озвучил новую концепцию Вашингтона в отношении стран Европы, которые являются членами Североатлантического альянса. Отныне европейцы должны полагаться на собственные силы, чтобы защитить самих себя в мире с новыми растущими угрозами, заявил министр.

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Заявление Хегсета прозвучало во время выступления в военном колледже армии США, которое транслировали на портале C-Span.

Выступление длилось около 30 минут и касалось различных тем: от отмены инклюзии и равенства до восстановления на службе тех, кто отказался от вакцинации. На 20-й минуте министр затронул вопрос взаимодействия США и союзников. Хегсет объяснил, что США отказываются быть гарантами безопасности для жителей Европы. По его словам, европейцы должны самостоятельно заниматься собственной безопасностью.

"Времена, когда Соединенные Штаты — здесь, в Пенсильвании, в нашей стране — были единственным гарантом безопасности Европы, прошли. Пришло время Европе взять инициативу в свои руки — военную и лидерскую в НАТО", — сказал он.

С другой стороны, глава Пентагона все же признал, США не остаются в одиночестве и не отвергают полностью союзников. После этого топ-чиновник перечислил достижения стран-членов НАТО. Среди прочего, похвалил Польшу и страны Балтии, которые подняли расходы на оборону до 5%. Также вспомнил, что Вашингтон отдал Лондону и Берлину председательство в Контактной группе по помощи Украине. Хегсет пояснил, что по примеру Польши должны действовать и другие европейцы, поскольку опасности растут.

"Америка прежде всего" не означает "Америка в одиночку". Это означает, что мы ожидаем от наших союзников более активного участия — быть настоящим усилителем силы свободы. Мы обратились с таким же призывом к другим союзникам: 2% — недостаточно, учитывая угрозы, с которыми вы сталкиваетесь. 3%, 4%, 5% — вот что нужно", — заявил глава Пентагона.

Пит Хегсет — детали

Фокус писал о других деталях действий и заявлений Пита Хегсета. В частности, в марте и апреле глава Минобороны США фигурировал в нескольких скандалах с безопасностью. В первом скандале, который касался чата в Signal, чиновник открыл постороннему лицу, журналисту, детали удара армии США по тайнику прокси Ирана хуситам в Йемене. После этого в Пентагоне началось расследование, а тем временем медиа сообщили, что ближайший помощник Хегсета на рабочем месте рассказывает о посещении стрип-клуба.

Со словами Хегсета, которые прозвучали 23 апреля, перекликаются заявления президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома не раз говорил, что европейцы должны больше тратить на собственную оборону, не полагаться на "зонтик" США. Также он угрожал, что может даже выйти из НАТО. Аналогичную позицию европейцы услышали от вице-президента Джей Ди Венса, который раскритиковал Европу за неправильную политику.

Напоминаем, 23 апреля The Telegraph опубликовало ответ британского премьера Кира Стармера на ультиматум Джей Ди Вэнса относительно угроз США выйти из переговоров.