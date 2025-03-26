Есть угрозы безопасности: The Atlantic опубликовало полные скриншоты Signal с планом атаки на хуситов

В Белом доме заявили, что секретных данных Пентагона в чате не было, но все же не советовали их публиковать, рассказали журналисты.

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Американское издание The Atlantic опубликовало полную переписку в Signal топ-чиновников Белого дома, которые планировали удар по прокси Ирана — хуситам в Йемене. Редакция выслушала заявления чиновников, которые уверяли, что никаких секретов в чате не было. После этого решили показать читателям содержание переписки. Журналисты объяснили, что проблема касается безопасности военных Соединенных Штатов Америки при реализации специальных операций. Скриншоты секретного чата в Signal появились на сайте издания.

Журналисты напомнили высказывания топ-чиновников, которые убеждали в том, что присутствие редактора The Atlantic в чате Signal не несет никакой угрозы безопасности США. Тем временем издание привело фрагмент публикаций министра обороны Пита Гегсета. В его сообщениях точно указано время вылета американских самолетов. По мнению редакции, если бы информация попала в руки врагов, то военные были бы в опасности.

"Если бы этот текст получил кто-то, кто враждебно относится к американским интересам — или кто-то просто безрассудный и имеет доступ к социальным медиа — у хуситов было бы время подготовиться к тому, что должно было быть внезапным нападением на их опорные пункты. Последствия для американских пилотов могли быть катастрофическими", — пояснили журналисты.

The Atlantic о Signal — сообщение Пита Гегсета с деталями атаки на хуситов

The Atlantic о Signal — детали

The Atlantic опубликовало 17 скриншотов переписки в чате Signal. Первое сообщение датировано 11 марта, когда в чат добавили главного редактора Джеффри Голдберга, последние — 15 марта, когда журналист вышел из чата. Также есть скриншоты с перечнем участников разговора, в котором видны имена топ-чиновников Белого дома, ответственных за оборону и безопасность.

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Медиа привело позицию директора национальной разведки Тулси Габбард и директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа. По словам топ-чиновников, выступавших в Сенате, в чате Signal не было секретных данных. Об этом же сказал президента Дональд Трамп. Медиа отправило запросы в ЦРУ, Минобороны, разведку, Белый дом, чтобы уточнить, можно ли публиковать детали чата, если там нет ничего угрожающего безопасности. Ответ получили только от спикера Белого дома Кэролайн Левитт. Левитт подтвердила, что секретов нет, но это не означает, что администрация поощряет публикацию переписки. Учитывая публичные заявления топ-чиновников, The Atlantic решило опубликовать полную переписку Signal, только скрыв имя представителя разведки, который работает под прикрытием, говорится в статье.

Отметим, Фокус писал об истории The Atlantic и Signal. Главный редактор Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта его добавили в секретный чат, участниками которого были топ-чиновники Белого дома. При этом в чат его добавил советник по нацбезопасности Майкл Уолтц. По словам журналиста, сначала он думал, что его пытаются обмануть киберпреступники. Но 14 марта пользователь с ником "Пит Гегсет" опубликовал план удара по хуситам, а через два часа атака действительно состоялась. О своих впечатлениях от переписки высших чиновников США, которые пренебрегли всеми протоколами безопасности, редактор рассказал 24 марта.

Напоминаем, 25 марта разведывательное сообщество США опубликовало новый доклад об угрозах национальной безопасности и о странах, которые противостоят американцам.