Идентичные братья поженились с сестрами-близняшками: как сложилась их судьба (фото)

По мнению влюбленных, только другие близнецы могут по-настоящему понять особую связь между ними.

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Необычная история любви двух пар близнецов из Аризоны, что в США, стала настоящей сенсацией. 21-летние Калеба и Джереми и 22-летние Бруклин и Кристен Статлер устроили парную свадьбу и вместе отправились в медовый месяц в Мексику. Об их отношениях написал таблоид Today.

Молодожены тщательно спланировали свадебную программу: первыми обеты дали Калеб и Бруклин, а сразу после них — Джереми и Кристен. Это позволило братьям стать дружбами друг для друга, а сестрам — подружками невесты.

Парная свадьба близнецов

"Сразу после свадьбы Бруклина и Калеба я быстро переоделась в свое свадебное платье, а потом мы все выстроились на нашу с Джереми церемонию", — цитирует издание одну из близняшек.

Молодожены тщательно спланировали свадебную программу Фото: Wildroots

По мнению влюбленных, только другие близнецы могут по-настоящему понять особую связь между ними. "Мы чувствуем друг друга лучше, чем кто-либо", — объясняет Кристен.

Калеб привел интересный пример из медового месяца: "Однажды вечером я хотел пойти на ужин с Бруклин, но она решила присоединиться к сестре на караоке. Я совсем не возражал, потому что в нашей паре тоже бывают моменты, когда хочу провести время с Джереми".

Медовый месяц в Мексике

Сейчас Кристен и Бруклин работают фармацевтами в одной компании, а Джереми и Калеб изучают кино в Университете Хантингтона, что в Аризоне.

После свадьбы все четверо отправились в совместное путешествие в Мексику. Вернувшись домой, они будут жить в соседних квартирах. "Нам действительно повезло", — признаются счастливые влюбленные.

После свадьбы все четверо отправились в совместное путешествие в Мексику Фото: Wildroots

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Тем временем 32-летний Эй-Джей из Вирджинии (США) впервые за шесть лет навестил родителей и неожиданно открыл тайну своего детства. Во время визита он нашел старую школьную тетрадь, которая навсегда изменила его взгляд на прошлое. Своей историей мужчина поделился на одном из популярных форумов в Reddit.