Ідентичні брати побралися з сестрами-близнючками: як склалась їхня доля (фото)

На думку закоханих, тільки інші близнюки можуть по-справжньому зрозуміти особливий зв’язок між ними.

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Незвичайна історія кохання двох пар близнюків з Аризони, що в США, стала справжньою сенсацією. 21-річні Калеба і Джеремі й 22-річні Бруклін та Крістен Статлер влаштували парне весілля й разом вирушили у медовий місяць до Мексики. Про їхні стосунки написав таблоїд Today.

Молодята ретельно спланували весільну програму: першими обітниці склали Калеб і Бруклін, а одразу після них — Джеремі та Крістен. Це дозволило братам стати дружбами один для одного, а сестрам — подружками наречених.

Парне весілля близнюків

"Одразу після весілля Брукліна і Калеба я швидко переодяглася у свою весільну сукню, а потім ми всі вишикувалися на нашу з Джеремі церемонію", — цитує видання одну з близнючок.

Молодята ретельно спланували весільну програму Фото: Wildroots

На думку закоханих, тільки інші близнюки можуть по-справжньому зрозуміти особливий зв’язок між ними. "Ми відчуваємо одне одного краще за будь-кого", — пояснює Крістен.

Калеб навів цікавий приклад з медового місяця: "Одного вечора я хотів піти на вечерю з Бруклін, але вона вирішила приєднатися до сестри на караоке. Я зовсім не заперечував, бо в нашій парі теж бувають моменти, коли хочу провести час із Джеремі".

Медовий місяць у Мексиці

Наразі Крістен і Бруклін працюють фармацевтами в одній компанії, а Джеремі та Калеб вивчають кіно в Університеті Хантінгтона, що в Аризоні.

Після весілля всі четверо вирушили у спільну подорож до Мексики. Повернувшись додому, вони будуть жити в сусідніх квартирах. "Нам справді пощастило", — зізнаються щасливі закохані.

Після весілля всі четверо вирушили у спільну подорож до Мексики Фото: Wildroots

Нагадаємо, 23-річна британська модель Кейтлін Хелліер відкрито розповідає про своє життя з ахондроплазією. Нещодавно вона поділилася планами переїхати на віддалений острів, де сподівається знайти гармонію разом зі своїм коханим. Через помітну різницю в зрості їхній парі часто доводиться стикатися з упередженнями, а дехто навіть помилково приймають чоловіка за її батька.

Тим часом 32-річний Ей-Джей із Вірджинії (США) вперше за шість років відвідав батьків і несподівано відкрив таємницю свого дитинства. Під час візиту він знайшов старий шкільний зошит, який назавжди змінив його погляд на минуле. Своєю історією чоловік поділився на одному з популярних форумів у Reddit.