Єдина дитина в сім'ї намалювала "близнюка": через роки матір розкрила правду

Одного разу Ей-Джей разом зі своєю матір’ю розбирав старі речі на горищі. Серед численних коробок він помітив свій старий зошит. Ця випадкова знахідка назавжди змінила його життя.

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32-річний Ей-Джей з Вірджинії (США) вперше за шість років навідався у гості до своїх батьків й під час цього візиту відкрив неймовірну правду про своє дитинство. Чоловік знайшов старий шкільний зошит, який тепер назавжди змінив його життя. Цією історією він поділився на одному з тематичних форумів у Reddit.

Одного разу Ей-Джей разом зі своєю матір’ю розбирав старі речі на горищі. Серед численних коробок він помітив свій старий зошит і почали його роздивлятися. Спочатку все здавалося звичайним: кумедні малюнки та елементарні орфографічні помилки викликали посмішку. Але на одній зі сторінок він помітив дивний малюнок із підписом: "Сьогодні я сидів з братом". Це дивно, бо Ей-Джей був єдиною дитиною у родині.

"Коли я був маленьким, то часто розповідав батькам про свого уявного брата-близнюка Семюеля. Постійно відчував, що у моєму житті когось не вистачає", — каже автор історії в інтерв'ю виданню Newsweek, згадуючи близнюків Філа та Ліл із мультсеріалу "Щурята".

Чоловік розкрив сімейну таємницю завдяки старому зошиту Фото: Reddit

Його батьки ніколи не підтримували цієї розмови. Мати зазвичай замовкала або виходила з кімнати, а батько мав стурбований вигляд. Лише у 15 років Ей-Джей дізнався приголомшливу правду, що в нього дійсно був брат.

"У матері стався викидень приблизно на 30-му тижні вагітності, але вони змогли врятувати мене. Лікарі припустили, що відбулося так зване поглинання близнюка, коли один плід абсорбує іншого, отримуючи необхідні для розвитку поживні речовини", — пояснює Ей-Джей.

Чоловік також пригадав, як у дитинстві розмовляв зі своїм уявним братом, відчуваючи його присутність та "беззвучні відповіді". З дорослішанням, за його словами, це "спілкування" припинилося.

Нагадаємо, Анна з Сан-Фернандо (Каліфорнія, США), яка перебуває на 31 тижні вагітності, прийшла до лікарки на консультацію і була дуже здивованою, коли почула дивний коментар про свою зовнішність. Реакцією на це вона поділилась на своїй сторінці у TikTok, наклавши фільтр, що покрив шкіру її обличчя дрібними зморшками, аби виглядати значно старшою.

А от 36-річна жінка з міста Ханчжоу (на сході Китай), яку звуть Гун, народила дитину всього через чотири години після того, як дізналася про вагітність. Почувши, що у пацієнтки не було місячних протягом багатьох місяців, лікарі організували для неї ультразвукове обстеження, за допомогою якого й вдалось підтвердити вагітність.