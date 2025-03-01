Единственный ребенок в семье нарисовал "близнеца": спустя годы его мама раскрыла правду

Однажды Эй-Джей вместе со своей матерью разбирал старые вещи на чердаке. Среди многочисленных коробок он заметил свою старую тетрадь. Эта случайная находка навсегда изменила его жизнь.

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32-летний Эй-Джей из Вирджинии (США) впервые за шесть лет наведался в гости к своим родителям и во время этого визита открыл невероятную правду о своем детстве. Мужчина нашел старую школьную тетрадь, которая теперь навсегда изменила его жизнь. Этой историей он поделился на одном из тематических форумов в Reddit.

Однажды Эй-Джей вместе со своей матерью разбирал старые вещи на чердаке. Среди многочисленных коробок он заметил свою старую тетрадь и начали ее рассматривать. Сначала все казалось обычным: забавные рисунки и элементарные орфографические ошибки вызывали улыбку. Но на одной из страниц он заметил странный рисунок с подписью: "Сегодня я сидел с братом". Это странно, потому что Эй-Джей был единственным ребенком в семье.

"Когда я был маленьким, то часто рассказывал родителям о своем воображаемом брате-близнеце Сэмюэле. Постоянно чувствовал, что в моей жизни кого-то не хватает", — говорит автор истории в интервью изданию Newsweek, вспоминая близнецов Фила и Лил из мультсериала "Крысята".

Мужчина раскрыл семейную тайну благодаря старой тетради Фото: Reddit

Его родители никогда не поддерживали этого разговора. Мать обычно замолкала или выходила из комнаты, а отец имел обеспокоенный вид. Лишь в 15 лет Эй-Джей узнал потрясающую правду, что у него действительно был брат.

"У матери произошел выкидыш примерно на 30-й неделе беременности, но они смогли спасти меня. Врачи предположили, что произошло так называемое поглощение близнеца, когда один плод абсорбирует другой, получая необходимые для развития питательные вещества", — объясняет Эй-Джей.

Мужчина также вспомнил, как в детстве разговаривал со своим воображаемым братом, чувствуя его присутствие и "беззвучные ответы". С взрослением, по его словам, это "общение" прекратилось.

Напомним, Анна из Сан-Фернандо (Калифорния, США), которая находится на 31 неделе беременности, пришла к врачу на консультацию и была очень удивлена, когда услышала странный комментарий о своей внешности. Реакцией на это она поделилась на своей странице в TikTok, наложив фильтр, который покрыл кожу ее лица мелкими морщинами, чтобы выглядеть значительно старше.

А вот 36-летняя женщина из города Ханчжоу (на востоке Китая), которую зовут Гун, родила ребенка всего через четыре часа после того, как узнала о беременности. Услышав, что у пациентки не было месячных в течение многих месяцев, врачи организовали для нее ультразвуковое обследование, с помощью которого и удалось подтвердить беременность.