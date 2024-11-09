Похищенный сын 34 года искал свою семью и навсегда отрекся от нее, когда увидел (фото)

Юй в 19 лет уехал на заработки в Шанхай и Пекин, где устроился курьером. Все это время он не прекращал поисков своей семьи.

37-летний Юй Баобао из Китая воссоединился со своей семьей через 34 года после похищения, однако всего через год объявил о трагическом разрыве. Об этом пишет издание SCMP.

Юй, который до момента раскрытия правды жил под именем Ли Цянь, написал на своей странице в социальной сети, что поссорился со своей семьей из-за денег.

Сообщается, что мужчину в возрасте двух лет похитили торговцы людьми из дома бабушки и дедушки в юго-западной китайской провинции Сычуань. Затем его выкупила богатая семья из центральной китайской провинции Хэнань, но они относились к ребенку плохо и часто избивала.

В конце концов, Юй оставил свою новую семью и стал бездомным, а в 19 лет уехал на заработки в Шанхай и Пекин, где устроился курьером. Все это время он не прекращал поисков семьи.

Юй с мамой и братьями Фото: Weixin

Когда полиция благодаря ДНК-тесту нашла родных "сироты", то он сказал, что только хотел "хорошо вздремнуть на маминых коленях". Однако правда оказалась не такой идиллической. Биологические родители требовали, чтобы он помог двум младшим братьям, которые были по уши в долгах.

Баобао решил сделать свой бизнес на основе онлайн-продаж семейным делом и отдавал отцу в целом 60% своего заработка. Несмотря на это, братья грубо разговаривали с ним и обвиняли, что делают "услугу", принимая в свою семью.

Мужчина пережил настоящее разочарование, когда понял, что его мать необъективно относится к другим сыновьям, и продолжает выпрашивать у него деньги. Он до сих пор скучает по матери, но уверен, что они никогда не примирятся.

Мальчика украли в возрасте двух лет Фото: Weixin

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его генетического материала отличается от структуры ДНК его родителей.

Кроме того, британка приобрела набор ДНК за 63 фунта, и это полностью разрушило ее жизнь. После раскрытия семейной тайны женщина посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не разрушить свою и чью-то жизнь.