Викрадений син 34 роки шукав свою сім'ю й назавжди відрікся від неї, коли побачив (фото)

Юй у 19 років поїхав на заробітки до Шанхая та Пекіна, де влаштувався кур'єром. Весь цей час він не припиняв пошуків своєї родини.

37-річний Юй Баобао з Китаю возз'єднався зі своєю сім'єю через 34 роки після викрадення, однак всього за рік оголосив про трагічний розрив. Про це пише видання SCMP.

Юй, який до моменту розкриття правди жив під ім'ям Лі Цянь, написав на своїй сторінці в соціальній мережі, що посварився зі своєю сім'єю через гроші.

Повідомляється, що чоловіка у віці двох років викрали торговці людьми з будинку бабусі та дідуся в південно-західній китайській провінції Сичуань. Потім його викупила багата сім'я з центральної китайської провінції Хенань, але вони ставилися до дитини погано і часто била.

Зрештою, Юй залишив свою нову сім'ю і став безхатченком, а у 19 років поїхав на заробітки до Шанхая та Пекіна, де влаштувався кур'єром. Весь цей час він не припиняв пошуків родини.

Юй з мамою та братами Фото: Weixin

Коли поліція завдяки ДНК-тесту знайшла рідних "сироти", то він сказав, що лишень хотів "гарно подрімати на маминих колінах", однак правда виявилась не такою ідилічною. Біологічні батьки вимагали, щоб він допоміг двом молодшим братам, які були по вуха в боргах.

Баобао вирішив зробити свій бізнес на основі онлайн-продажів сімейною справою й віддавав батька загалом 60% свого заробітку. Попри це, брати грубо розмовляли з ним й звинувачували, що роблять "послугу", приймаючи у свою сім'ю.

Чоловік пережив справжнє розчарування, коли зрозумів, що його матір необ'єктивно ставиться до інших синів, й продовжує випрошувати в нього гроші. Він досі сумує за матір'ю, але впевнений, що вони ніколи не примиряться.

Хлопчика вкрали у віці двох років Фото: Weixin

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.

Крім того, британка придбала набір ДНК за 63 фунти, і це повністю зруйнувало її життя. Після розкриття сімейної таємниці жінка порадила користувачам мережі не порпатися в минулому, щоб не зруйнувати своє та чиєсь життя.