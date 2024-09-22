Народжували в один час: сестри-близнючки вийшли заміж за ідентичних братів (фото)
Зараз незвична сім'я ділиться цікавими подіями зі свого життя в Instagram, де на них підписано 322 тисячі осіб.
Сестри-близнючки Бріттані та Бріана, які вийшли заміж за ідентичних зовні братів Джоша та Джеремі Сейлерів, відверто розповіли про своє життя. Сьогодні молодята живуть в одному будинку у Вірджинії (США), ділять спільний побут та виховують малюків, народжених майже одночасно у 2021 році. Про це пише видання The Mirror.
У Джеремі та Бріани первісток з’явився на світ в січні 2021-го, а через кілька місяців, у квітні, дочекалися поповнення й Джош та Бріттані.
Зараз сім'я ділиться цікавими подіями зі свого життя в Instagram, де на них підписано 322 тисячі осіб. У нещодавньому дописі близнюки згадали, як вони знайшли одне одного.
"Ми об'єдналися у пари за порядком народження не навмисно… Це було природне тяжіння!" — зізнаються вони.
До слова, Бріана та Джеремі — старші близнюки, які першими закохалися та одружилися, а Бріттані та Джош — молодші, які пішли по їхнім стопам.
Цей допис швидко став вірусним й зібрав тисячі вподобайок та коментарів. Один з користувачів мережі написав: "Ідеальні одне для одного". Інший додав: "Невже я один думаю, що вони іноді міняються місцями?".
Раніше в інтерв'ю журналістам видання USA Today Бріттані сказала: "Я думаю, що багато людей у світі шукають свою другу половину, намагаючись з кимось познайомитись. У кожного з нас був досвід, коли ми зустрічалися з іншими людьми, яких дратувало, що хтось не вважає їх своєю другою половиною. Тепер ми всі четверо розуміємо, що таке близнюки".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що батьки сіамських близнючок були переконані, що малюки не проживуть довше 24 годин, й навіть не купили новонародженим одяг, однак сталося справжнє диво. Невдовзі унікальній парі виповниться вже сім років.
Крім того, шлюб 34-річного ветерана американської армії Джошуа Боулінга з відомою сіамською близнючкою Еббі Хенсел зацікавив пресу через позов про визнання батьківства, поданий до суду його колишньою дружиною Аннікою.