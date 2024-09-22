Народжували в один час: сестри-близнючки вийшли заміж за ідентичних братів (фото)

Зараз незвична сім'я ділиться цікавими подіями зі свого життя в Instagram, де на них підписано 322 тисячі осіб.

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Сестри-близнючки Бріттані та Бріана, які вийшли заміж за ідентичних зовні братів Джоша та Джеремі Сейлерів, відверто розповіли про своє життя. Сьогодні молодята живуть в одному будинку у Вірджинії (США), ділять спільний побут та виховують малюків, народжених майже одночасно у 2021 році. Про це пише видання The Mirror.

У Джеремі та Бріани первісток з’явився на світ в січні 2021-го, а через кілька місяців, у квітні, дочекалися поповнення й Джош та Бріттані.

Зараз сім'я ділиться цікавими подіями зі свого життя в Instagram, де на них підписано 322 тисячі осіб. У нещодавньому дописі близнюки згадали, як вони знайшли одне одного.

Сьогодні молодята живуть в одному будинку у Вірджинії (США) Фото: Salyers Twins

"Ми об'єдналися у пари за порядком народження не навмисно… Це було природне тяжіння!" — зізнаються вони.

До слова, Бріана та Джеремі — старші близнюки, які першими закохалися та одружилися, а Бріттані та Джош — молодші, які пішли по їхнім стопам.

Близнюки ділять спільний побут Фото: Salyers Twins

Цей допис швидко став вірусним й зібрав тисячі вподобайок та коментарів. Один з користувачів мережі написав: "Ідеальні одне для одного". Інший додав: "Невже я один думаю, що вони іноді міняються місцями?".

У Джеремі та Бріани первісток з"явився на світ в січні 2021-го, а через кілька місяців, у квітні, дочекалися поповнення й Джош та Бріттані Фото: Salyers Twins

Раніше в інтерв'ю журналістам видання USA Today Бріттані сказала: "Я думаю, що багато людей у світі шукають свою другу половину, намагаючись з кимось познайомитись. У кожного з нас був досвід, коли ми зустрічалися з іншими людьми, яких дратувало, що хтось не вважає їх своєю другою половиною. Тепер ми всі четверо розуміємо, що таке близнюки".

Близнюки щасливі разом Фото: Salyers Twins

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що батьки сіамських близнючок були переконані, що малюки не проживуть довше 24 годин, й навіть не купили новонародженим одяг, однак сталося справжнє диво. Невдовзі унікальній парі виповниться вже сім років.

Крім того, шлюб 34-річного ветерана американської армії Джошуа Боулінга з відомою сіамською близнючкою Еббі Хенсел зацікавив пресу через позов про визнання батьківства, поданий до суду його колишньою дружиною Аннікою.