Рожали в одно время: сестры-близняшки вышли замуж за идентичных братьев (фото)

Сейчас необычная семья делится интересными событиями из своей жизни в Instagram, где на них подписано 322 тысячи человек.

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Сестры-близняшки Бриттани и Бриана, которые вышли замуж за идентичных внешне братьев Джоша и Джереми Сейлеров, откровенно рассказали о своей жизни. Сегодня молодожены живут в одном доме в Вирджинии (США), делят общий быт и воспитывают детей, рожденных почти одновременно в 2021 году. Об этом пишет издание The Mirror.

У Джереми и Брианы первенец появился на свет в январе 2021-го, а через несколько месяцев, в апреле, дождались пополнения и Джош и Бриттани.

Сейчас семья делится интересными событиями из своей жизни в Instagram, где на них подписано 322 тысячи человек. В недавнем посте близнецы вспомнили, как они нашли друг друга.

Сегодня молодожены живут в одном доме в Вирджинии (США) Фото: Salyers Twins

"Мы объединились в пары по порядку рождения не намеренно... Это было естественное притяжение!" — признаются они.

К слову, Бриана и Джереми — старшие близнецы, которые первыми влюбились и поженились, а Бриттани и Джош — младшие, они пошли по их стопам.

Близнецы делят совместный быт Фото: Salyers Twins

Этот пост быстро стал вирусным и собрал тысячи лайков и комментариев. Один из пользователей сети написал: "Идеальные друг для друга". Другой добавил: "Неужели я один думаю, что они иногда меняются местами?".

У Джереми и Брианы первенец появился на свет в январе 2021-го, а через несколько месяцев, в апреле, дождались пополнения и Джош и Бриттани Фото: Salyers Twins

Ранее в интервью журналистам издания USA Today Бриттани сказала: "Я думаю, что многие люди в мире ищут свою вторую половину, пытаясь с кем-то познакомиться. У каждого из нас был опыт, когда мы встречались с другими людьми, которых раздражало, что кто-то не считает их своей второй половиной. Теперь мы все четверо понимаем, что такое близнецы".

Близнецы счастливы вместе Фото: Salyers Twins

Напомним, ранее Фокус писал, что родители сиамских близняшек были убеждены, что малыши не проживут дольше 24 часов, и даже не купили новорожденным одежду, однако произошло настоящее чудо. Вскоре уникальной паре исполнится уже семь лет.

Кроме того, брак 34-летнего ветерана американской армии Джошуа Боулинга с известной сиамской близняшкой Эбби Хенсел заинтересовал прессу из-за иска о признании отцовства, поданного в суд его бывшей женой Анникой.