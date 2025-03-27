Утечка данных чиновников Трампа: у главы Пентагона Хегсета есть почта на российском Mail.ru (фото)

Cкандал c cекретным чатом Signal получил неожиданное продолжение — в сеть попали личные данные топ-советников президента США. Легче всего было получить конфиденциальные сведения министра обороны Питера Хегсета.

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Проблемы с инцидентом в секретном чате Signal, где высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали удар по Йемену, оказались намного серьезнее. Номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и даже пароли важнейших советников президента США можно найти в интернете, сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Расследователи выяснили, что утечки данных коснулись советника по национальной безопасности Майка Уолца, главы разведки США Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета. Последний имеет зарегистрированную почту на российском домене mail.ru.

Исследователи журнала довольно легко получили номер мобильного телефона и адрес электронной почты Хегсета. Они использовали коммерческого поставщика контактных данных, используемый компаниями для продаж, маркетинга и подбора персонала.

Поставщику отправили ссылку на профиль Хегсета в соцсети LinkedIn. По указанному в ней номеру мобильного телефона удалось найти его аккаунт в WhatsApp, который Хегсет, по-видимому, недавно удалил. Габбард была осторожнее, чем двое ее коллег. В коммерческих поисковых системах контактов данные главы разведки были заблокированы.

Финский исследователь дезинформации Пекка Каллиониеми обратил внимание на расследование и написал в соцсети Х: "Мой вопрос: почему у Пита Хегсета — российский электронный адрес?" Также он предоставил скриншот с адресом главы Пентагона.

Часть пользователей отметили, что в принципе любой может зарегистрировать такой адрес.

Впоследствии выяснилось, что электронная почта Хегсета привязана к российскому номеру телефона, который начинается на +7 и сервису Proton Mail.

Данный номер телефона глава Пентагона мог указать при регистрации в российской соцсети "ВКонтакте".

Журналист и сооснователь партии "Демократична сокира" Антон Швец отреагировал на расследование и спросил, есть ли у американских чиновников доступ к сервису "VK.Видео", карта "Сбербанка" и аккаунт в российском маркетплейсе Wildberries.

"Оказалось, что данные высших руководителей США находятся в коммерческих базах, а их пароли в базах сливов и взломов. Ну это такое, можете поверить, там и о вас многое есть. И ваши пароли тоже. Если человек там до государственной службы особых должностей не занимал, о нем там многое может быть. Интересно другое. У главы Пентагона есть почта на mail.ru", — написал он в Facebook.

Напомним, расследованием инцидента с подключением к секретному чату в Signal редактора The Atlantic Джеффри Голдберга занимается глава Департамента правительственной эффективности, миллиардер Илон Маск.

Майкл Уолц утверждал, что Голдберг случайно попал в этот чат. Чиновник подписал его в контактах чужим именем.