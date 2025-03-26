Разбираться в скандале с Signal будет Маск: против чиновников США подали иск в суд, — СМИ

Инцидент с секретным чатом, в котором случайно оказался журналист, поручили DOGE. Пока Вашингтон уверяет, что подобное не повторится, топ-чиновникам США грозит судебный иск.

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В США разразился скандал из-за того, что журналиста случайно подключили к чату Signal, где американские чиновники обсуждали удар по Йемену. Расследование этого инцидента поручили DOGE — Департаменту правительственной эффективности, которым руководит миллиардер Илон Маск. Об этом со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщили в ABC News.

Маск и его команда рассматривают, как так случилось, что редактора The Atlantic добавили в секретный чат, где обсуждались военные планы США. На это в интервью намекнул и советник президента по нацбезопасности Майкл Уолц.

"Я только что говорил с Илоном по дороге сюда — у нас есть лучшие технические умы, которые изучают, как это произошло", — сказал он.

Анонимный представитель Белого дома рассказал, что DOGE разбирается в инциденте и сотрудничает с другими командами, чтобы в дальнейшем коммуникации американских чиновников были "более безопасными и эффективными".

Причастность департамента косвенно подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она отметила, что "команда экспертов Илона Маска изучает этот вопрос", комментируя ситуацию. Также, по ее словам, Совет нацбезопасности США работает над тем, чтобы можно было гарантировать, что подобное больше не повторится.

Также в СМИ проинформировали, что пяти членам Кабинета министров США грозит федеральный судебный иск из-за обсуждения военных дел в Signal.

Организация American Oversight подала иск против администрации Дональда Трампа, утверждая, что секретный чат был нарушением федерального закона о сохранении правительственных документов. Истец просит сохранить отправленные там сообщения и предоставить срочную помощь, чтобы "предотвратить незаконное уничтожение федеральных документов и заставить ответчиков выполнить свои юридические обязательства".

Ответчиками в заявлении указаны:

министр обороны США Пит Хэгсет;

директор национальной разведки США Тулси Габбард;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

министр финансов США Скотт Бессент;

госсекретарь Марко Рубио;

Национальное управление архивов и документации.

В American Oversight отметили, что чат, о котором написали в СМИ, "убедительно свидетельствует" об использовании чиновниками Signal и в других ситуациях.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолц заявил, что главный редактор журнала The Atlantic случайно попал в чат политиков, потому что был подписан в его контактах чужим именем. Он подчеркнул, что "не видел этого неудачника" в группе Signal.

Ранее в СМИ сообщали, что в Вашингтоне подтвердили подлинность сообщений в Signal. Когда президента Дональда Трампа спросили об инциденте, он ответил, что ничего не знает и не является большим поклонником The Atlantic.