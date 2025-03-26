Розбиратись у скандалі з Signal буде Маск: проти чиновників США подали позов у суд, — ЗМІ

Інцидент з секретним чатом, в якому випадково опинився журналіст, доручили DOGE. Поки Вашингтон запевняє, що подібне не повториться, топпосадовцям США загрожує судовий позов.

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У США вибухнув скандал через те, що журналіста випадково поєднали до чату Signal, де американські чиновники обговорювали удар по Ємену. Розслідування цього інциденту доручили DOGE — Департаменту урядової ефективності, яким керує мільярдер Ілон Маск. Про це з посиланням на неназваного чиновника Білого дому повідомили в ABC News.

Маск і його команда розглядають, як так сталося, що редактора The Atlantic додали у секретний чат, де обговорювались військові плани США. На це в інтерв’ю натякнув і радник президента з нацбезпеки Майкл Волц.

"Я щойно говорив з Ілоном по дорозі сюди — у нас є найкращі технічні уми, які вивчають, як це сталося", — сказав він.

Анонімний представник Білого дому розповів, що DOGE розбирається в інциденті й співпрацює з іншими командами, щоб надалі комунікації американських посадовців були "більш безпечними та ефективними".

Причетність департаменту опосередковано підтвердила і речниця Білого дому Керолайн Левітт. Вона зауважила, що "команда експертів Ілона Маска вивчає це питання", коментуючи ситуацію. Також, з її слів, Рада нацбезпеки США працює над тим, щоб можна було гарантувати, що подібне більше не повториться.

Також у ЗМІ проінформували, що п'ятьом членам Кабінету міністрів США загрожує федеральний судовий позов через обговорення військових справ у Signal.

Організація American Oversight подала позов проти адміністрації Дональда Трампа, стверджуючи, що секретний чат був порушенням федерального закону про збереження урядових документів. Позивач просить зберегти надіслані там повідомлення й надати термінову допомогу, щоб "запобігти незаконному знищенню федеральних документів і змусити відповідачів виконати свої юридичні зобов'язання".

Відповідачами у заяві зазначені:

міністр оборони США Піт Гегсет;

директор національної розвідки США Тулсі Габбард;

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

міністр фінансів США Скотт Бессент;

держсекретар Марко Рубіо;

Національне управління архівів і документації.

В American Oversight зауважили, що чат, про який написали у ЗМІ, "переконливо свідчить" про використання чиновниками Signal і в інших ситуаціях.

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц заявив, що головний редактор журналу The Atlantic випадково потрапив у чат політиків, бо був підписаний в його контактах чужим ім’ям. Він підкреслив, що "не бачив цього невдаху" у групі Signal.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що у Вашингтоні підтвердили справжність повідомлень у Signal. Коли президента Дональда Трампа запитали про інцидент, він відповів, що нічого не знає й не є великим шанувальником The Atlantic.