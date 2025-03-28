Усього три слова: дівчина жінконенависника Ендрю Тейта розповіла, чому пішла від нього

Брай Стерн подала до суду на Ендрю Тейта після того, як він мало не задушив її під час інтимної близькості в готелі Beverly Hills. Інцидент став останньою краплею, після якої вона розірвала їхні стосунки, незважаючи на погрози з боку блогера.

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Брай Стерн, колишня дівчина скандально відомого блогера-жіноненависника Ендрю Тейта, опублікувала в Instagram великий пост, де пролила світло на їхній токсичний роман.

Вона подала позов проти свого екс-коханого, звинувативши його в тому, що він душив і нападав на неї під час брутального сексуального контакту в готелі Beverly Hills 11 березня, всього за два тижні після того, як його впустили назад до Сполучених Штатів.

Тепер же Брай вирішила розповісти правду про те, як він до неї ставився, і зізналася, як все ж наважилася припинити цей роман.

Пара познайомилася влітку 2024 року і була разом майже рік. У той час Тейт усе ще перебував під домашнім арештом у Румунії і "потребував моделей" для просування своєї криптовалюти. Як модель, що відбулася, яка сама намагалася дізнатися більше про криптовалюту, щоб "врятувати свою монету", Брай почала проводити весь свій час разом з Ендрю.

Брай Стерн пролила світло на стосунки з найвідомішим жінконенависником у світі

"Коли ми не були разом фізично, ми спілкувалися весь день, щодня. Він був моїм найкращим другом. Ми будували плани жити разом, спочатку в Румунії, потім у Маямі, щойно приїде до США. Він хотів, щоб у мене були від нього діти, і завжди говорив мені, що ми будемо разом назавжди. Ендрю говорив мені, що кохає мене щодня, і я дуже сильно кохала його. Незважаючи на те, що він так сильно образив мене, я все одно люблю його. Можливо, це "стокгольмський синдром", не знаю", — пише вона.

Розрив стався 11 березня 2025-го в готелі, де, за словами дівчини, вона ледь не загинула.

"Останніми словами, які він сказав мені перед тим, як я покинула готель, були: "Заткнися, с*ка. Ти ніколи не будеш заперечувати. Ти моя власність", — згадує авторка поста.

Через події, які мали місце, а також через принизливі слова всередині Брай "щось клацнуло".

"Я нарешті усвідомила, що той, хто по-справжньому кохає мене, ніколи не казатиме мені таких речей і не завдасть стільки болю, як він. Здається, я вперше усвідомила всю серйозність ситуації", — продовжує вона.

Стерн схопила свої речі і втекла з номера, припинивши стосунки з аб'юзером. Вона вирушила до лікаря, щоб задокументувати травми, а потім — у поліцію. Колишнього коханого дівчина заблокувала в телефоні та всіх соцмережах і месенджерах.

Брай Стерн закликала жінок узяти контроль над життям у свої руки Фото: thebristern/instagram

Нині, зізнається модель, вона почувається розбитою і наляканою, але вважає, що має розповісти світові правду, щоб захистити інших жінок, які страждають від насильства і принижень:

"Таким жінкам я кажу: ви набагато сильніші, ніж думаєте. Я не з чуток знаю, як може бути важко навіть говорити про це, але я закликаю: знайдіть свій голос. Ви не самотні. Підіть і візьміть своє життя під контроль, поки ще можете!"

У позові Стерн розповіла, що Тейт мало не задушив її під час інтимної близькості, хоча вона благала його не робити цього.

Вона також пред'явила скріншоти текстових повідомлень блогера, де той говорив, що йому подобається її бити, тому що знаходить це "розслаблюючим", і називав молоду жінку своєю власністю.

Хто такий Ендрю Тейт

38-річний Ендрю Тейт — ультраправий блогер, колишній професійний кікбоксер й учасник британського реаліті-шоу "Великий брат". Він створив бренд і культ послідовників завдяки своїм суперечливим заявам про жінок і мужність, описуючи себе як "жінконенависника", який вважає, що жінки зобов'язані перебувати вдома, не мають права керувати машиною і повинні "нести відповідальність", якщо їх зґвалтували. На платформі Х у нього — 10,8 млн підписників.

Ендрю і його брат Тристан, громадяни США і Великої Британії, були заарештовані в Румунії наприкінці 2022 року та офіційно звинувачені у 2023-му в участі в злочинному угрупованні, що заманювало жінок у цю країну, де їх, імовірно, піддавали сексуальній експлуатації. Ендрю Тейту також було висунуто обвинувачення у зґвалтуванні.

Ендрю Тейт (ліворуч) і його брат Трістан Фото: Getty

У серпні минулого року румунське агентство з боротьби з організованою злочинністю Diicot розпочало другу справу проти братів на тлі звинувачень у тому, що Тейти використовували так званий метод "коханця" — переконуючи людей, що вони перебувають у романтичних стосунках, — щоб примусити 34 жінок знімати порнографію, яку продавали в Інтернеті майже за $3 млн.

Ендрю Тейт вважає себе найсексуальнішим чоловіком і продає курси пікапа

Натомість брати все заперечують. Ба більше, на початку тижня обидва повернулися до Румунії, де перебувають під слідством, зареєструвавшись у поліцейській дільниці неподалік столиці. Тейти заявляють, що є вільними людьми, які ні в чому не винні, а тому не мають наміру тікати чи переховуватися.

Раніше Фокус писав, як Грета Тунберг випадково допомогла затримати Ендрю Тейта.