Праворадикального жінконенависника відпустили з Румунії після тиску США

Ендрю Тейт, який сам себе називав сексистом і жінконенависником, полетів до США.

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Праворадикальна впливова персона Ендрю Тейт, якого забанили в соцмережах за його вкрай жінконенависницькі погляди, та його брат Трістан покинули Румунію на приватному літаку, прямуючи до Сполучених Штатів. У Румунії Тейта звинувачували у зґвалтуванні, торгівлі людьми та створенні злочинної групи. Адвокат Тейта і його брата повідомив телеканалу CNN, що його клієнт полетів до Флориди після того, як прокуратура зняла обмеження на їхні поїздки з країни.

Ендрю Тейта забанили на більшості соцмереж, але не в Х

Братам Тейт, які є громадянами США і Великої Британії, заборонили залишати Румунію після арешту 2022 року і звинувачень у торгівлі людьми, статевому зв'язку з неповнолітнім, відмиванні грошей і створенні організованого злочинного угруповання. Вони заперечують усі правопорушення.

Їхній адвокат Іоан Гліга повідомив, що брати покинули Румунію вранці 27 лютого і летять до Флориди.

"У них більше немає заборони на виїзд... Прокурор на прохання адвокатів змінив зміст раніше накладених зобов'язань", — сказав Гліга.

Ендрю Тейт і його брат Трістан Тейт Фото: Andrew Tate/Twitter

Рішення румунської влади зняти заборону було ухвалено після того, як, як повідомляється, США чинили тиск на Бухарест, щоб той пом'якшив обмеження щодо Тейта — самопроголошеного жінконенависника та сексиста, який має величезну кількість шанувальників в Інтернеті.

У своїй заяві румунські прокурори наголосили, що було знято тільки обмеження на поїздки, тоді як "всі інші зобов'язання залишаються чинними, включно з вимогою з'являтися в судові органи за викликом".

Адвокат Тейта повідомив, що брати повернуться до Румунії менш ніж через місяць для наступного судового засідання 24 березня.

Однак британський адвокат, який представляє інтереси ймовірних жертв братів Тейт, заявив, що тепер, коли їм дозволили покинути країну, "будь-які припущення про те, що Тейти постануть перед правосуддям у Румунії, є фантазіями".

Метью Джурі, який представляє інтереси британських жінок, що подали кримінальні позови про зґвалтування і сексуальне насильство проти Ендрю Тейта, заявив, що існують "очевидні докази", що підтверджують висунуті проти нього звинувачення, і заявив, що Бухарест "зганьбився".

Ендрю Тейт і Трістан Тейт були заарештовані 29 грудня 2022 року внаслідок розслідування румунського Управління по боротьбі з організованою злочинністю і тероризмом (DIICOT) за звинуваченням у торгівлі людьми та намірі створити організовану злочинну групу. Румунська поліція заявила, що два брати та їхні спільники примушували жертв до створення платного порнографічного сервісу для платформ соціальних мереж. 31 березня 2023 року братів Тейт та їхніх спільників перевели з-під варти під домашній арешт.

Хто такий Ендрю Тейт

Ендрю Тейт народився у Вашингтоні, США, але виріс у Лутоні, Британія. Його батько — афроамериканець, а мати — біла англійка. Він займався кікбоксингом, потім став пропонувати платні курси і членство через свій веб-сайт, а пізніше прославився як впливовий онлайн-блогер.

У 2016 році, будучи гостем сімнадцятого сезону серіалу "Великий брат", Тейт опинився в центрі скандалу через свої гомофобні та расистські коментарі у Twitter. Після виходу відео, в якому Тейт б'є жінку ременем, його вигнали з шоу.

Тейт став відомим серед вкрай правих кіл завдяки виступам на InfoWars і знайомствам із вкрай правими діячами, такими як Пол Джозеф Вотсон і Джек Пособець.

Ендрю Тейт Фото: Andrew Tate/Twitter

Тейт назвав себе "абсолютним сексистом" і "абсолютним жінконенависником". Він також підтримує Дональда Трампа і заявляв, що Америка Трампа — це "Америка переможців".

Його відео на TikTok з тирадами про чоловіче домінування, жіноче підпорядкування і багатство набирали мільярди переглядів. У підсумку він був забанений майже на всіх платформах соціальних мереж, перш ніж нинішній радник Дональда Трампа Ілон Маск узяв на себе управління X і відновив його акаунт.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що затримати Ендрю Тейта допомогла відома еко-активістка Грета Тунберг. Тейт вплутався з нею в онлайн-перепалку і "засвітив" свою адресу.