Праворадикального женоненавистника отпустили из Румынии после давления США

Эндрю Тейт, который сам себя называл сексистом и женоненавистником, улетел в США.

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Праворадикальная влиятельная персона Эндрю Тейт, которого забанили в соцсетях за его крайне женоненавистнические взгляды, и его брат Тристан покинули Румынию на частном самолете, направляясь в Соединенные Штаты. В Румынии Тейта обвиняли в изнасиловании, торговле людьми и создании преступной группы. Адвокат Тейта и его брата сообщил телеканалу CNN, что его клиент улетел в Флориду после того, как прокуратура сняла ограничения на их поездки из страны.

Эндрю Тейта забанили на большинстве соцсетей, но не в Х

Братьям Тейт, которые являются гражданами США и Великобритании, запретили покидать Румынию после ареста в 2022 году и обвинений в торговле людьми, половой связи с несовершеннолетним, отмывании денег и создании организованной преступной группировки. Они отрицают все правонарушения.

Их адвокат Иоан Глига сообщил, что братья покинули Румынию в утром 27 февраля и летят во Флориду.

"У них больше нет запрета на выезд… Прокурор по просьбе адвокатов изменил содержание ранее наложенных обязательств", — сказал Глига.

Эндрю Тейт и его брат Тристан Тейт Фото: Andrew Tate/Twitter

Решение румынских властей снять запрет было принято после того, как, как сообщается, США оказали давление на Бухарест, чтобы тот смягчил ограничения в отношении Тейта — самопровозглашенного женоненавистника и сексиста, который имеет огромное количество поклонников в Интернете.

В своем заявлении румынские прокуроры подчеркнули, что были сняты только ограничения на поездки, в то время как "все остальные обязательства остаются в силе, включая требование являться в судебные органы по вызову".

Адвокат Тейта сообщил, что братья вернутся в Румынию менее чем через месяц для следующего судебного заседания 24 марта.

Однако британский адвокат, представляющий интересы предполагаемых жертв братьев Тейт, заявил, что теперь, когда им разрешили покинуть страну, "любые предположения о том, что Тейты предстанут перед правосудием в Румынии, являются фантазиями".

Мэтью Джури, представляющий интересы британских женщин, подавших уголовные иски об изнасиловании и сексуальном насилии против Эндрю Тейта, заявил, что существуют "явные доказательства", подтверждающие выдвинутые против него обвинения, и заявил, что Бухарест "опозорился".

Эндрю Тейт и Тристан Тейт были арестованы 29 декабря 2022 года в результате расследования румынского Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) по обвинению в торговле людьми и намерении создать организованную преступную группу. Румынская полиция заявила, что два брата и их сообщники принуждали жертв к созданию платного порнографического сервиса для платформ социальных сетей. 31 марта 2023 года братья Тейт и их сообщники были переведены из-под стражи под домашний арест.

Кто такой Эндрю Тейт

Эндрю Тейт родился в Вашингтоне, США, но вырос в Лутоне, Британия. Его отец – афроамериканец, а мать – белая англичанка. Он занимался кикбоксингом, потом стал предлагать платные курсы и членство через свой веб-сайт, а позже прославился как влиятельный онлайн-блогер.

В 2016 году, будучи гостем семнадцатого сезона сериала "Большой брат", Тейт очутился в центре скандала из-за своих гомофобных и расистских комментариев в Twitter. После выхода видео, в котором Тейт бьет женщину ремнем, его выгнали из шоу.

Тейт стал известен среди крайне правых кругов благодаря выступлениям на InfoWars и знакомствам с крайне правыми деятелями, такими как Пол Джозеф Уотсон и Джек Пособец.

Эндрю Тейт Фото: Andrew Tate/Twitter

Тейт назвал себя "абсолютным сексистом" и "абсолютным женоненавистником". Он также поддерживает Дональда Трампа и заявлял, что Америка Трампа — это "Америка победителей".

Его видео на TikTok с тирадами о мужском доминировании, женском подчинении и богатстве набирали миллиарды просмотров. В итоге он был забанен почти на всех платформах социальных сетей, прежде чем нынешний советник Дональда Трампа Илон Маск взял на себя управление X и восстановил его аккаунт.

Напомним, Фокус писал о том, что задержать Эндрю Тейта помогла известная эко-активистка Грета Тунберг. Тейт ввязался с ней в онлайн-перепалку и "засветил" свой адрес.