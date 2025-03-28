Всего три слова: девушка женоненавистника Эндрю Тейта рассказала, почему ушла от него

Брай Стерн подала в суд на Эндрю Тейта после того, как он чуть не задушил ее во время интимной близости в отеле Beverly Hills. Инцидент стал последней каплей, после которой она разорвала их отношения, несмотря на угрозы со стороны блогера.

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Брай Стерн, бывшая девушка скандально известного блогера-женоненавистника Эндрю Тейта, опубликовала в Instagram большой пост, где пролила свет на их токсичный роман.

Она подала иск против своего экс-возлюбленного, обвинив его в том, что он душил и нападал на нее во время грубого сексуального контакта в отеле Beverly Hills 11 марта, всего через две недели после того, как его впустили обратно в Соединенные Штаты.

Теперь же Брай решила рассказать правду о том, как он к ней относился, и призналась, как все же решилась прекратить этот роман.

Пара познакомилась летом 2024 года и была вместе почти год. В то время Тейт все еще находился под домашним арестом в Румынии и "нуждался в моделях" для продвижения своей криптовалюты. Как состоявшаяся модель, которая сама пыталась узнать больше о криптовалюте, чтобы "спасти свою монету", Брай начала проводить все свое время вместе с Эндрю.

Брай Стерн пролила свет на отношения с самым известным женоненавистником в мире

"Когда мы не были вместе физически, мы общались весь день, каждый день. Он был моим лучшим другом. Мы строили планы жить вместе, сначала в Румынии, затем в Майами, как только приедет в США. Он хотел, чтобы у меня были от него дети, и всегда говорил мне, что мы будем вместе навсегда. Эндрю говорил мне, что любит меня каждый день, и я очень сильно любила его. Несмотря на то, что он так сильно обидел меня, я все равно люблю его. Может быть, это "стокгольмский синдром", не знаю", – пишет она.

Разрыв произошел 11 марта 2025-го в отеле, где, по словам девушки, она едва не погибла.

"Последними словами, которые он сказал мне перед тем, как я покинула отель, были: "Заткнись, с*ка. Ты никогда не будешь перечить мне. Ты моя собственность", – вспоминает автор поста.

Из-за событий, которые имели место, а также из-за унизительных слов внутри Брай "что-то щелкнуло".

"Я наконец осознала, что тот, кто по-настоящему любит меня, никогда не будет говорить мне такие вещи и не причинит столько боли, как он. Кажется, я впервые осознала всю серьезность ситуации", – продолжает она.

Стерн схватила свои вещи и убежала из номера, прекратив отношения с абьюзером. Она отправилась к врачу, чтобы задокументировать травмы, а затем – в полицию. Бывшего возлюбленного девушка заблокировала в телефоне и всех соцсетях и мессенджерах.

Брай Стерн призвала женщин взять контроль над жизнью в свои руки Фото: thebristern/instagram

Сейчас, признается модель, она чувствует себя разбитой и напуганной, но считает, что должна рассказать миру правду, чтобы защитить других женщин, страдающих от насилия и унижений:

"Таким женщинам я говорю: вы гораздо сильнее, чем думаете. Я не понаслышке знаю, как может быть тяжело даже говорить об этом, но я призываю: найдите свой голос. Ви не одиноки. Уйдите и возьмите свою жизнь под контроль, пока еще можете!"

В иске Стерн рассказала, что Тейт чуть не задушил ее во время интимной близости, хотя она умоляла его не делать этого.

Она также предъявила скриншоты текстовых сообщений блогера, где тот говорил, что ему нравится ее бить, потому что находит это "расслабляющим", и называл молодую женщину своей собственностью.

Кто такой Эндрю Тейт

38-летний Эндрю Тейт — ультраправый блогер, бывший профессиональный кикбоксер и участник британского реалити-шоу "Большой брат". Он создал бренд и культ последователей благодаря своим противоречивым заявлениям о женщинах и мужественности, описывая себя как "женоненавистника", который считает, что женщины обязаны находиться дома, не имеют права водить машину и должны "нести ответственность", если их изнасиловали. На платформе Х у него – 10,8 млн подписчиков.

Эндрю и его брат Тристан, граждане США и Великобритании, были арестованы в Румынии в конце 2022 года и официально обвинены в 2023-м в участии в преступной группировке, которая заманивала женщин в эту страну, где их предположительно подвергали сексуальной эксплуатации. Эндрю Тейту также было предъявлено обвинение в изнасиловании.

Эндрю Тейт (слева) и его брат Тристан Фото: Getty

В августе прошлого года румынское агентство по борьбе с организованной преступностью Diicot начало второе дело против братьев на фоне обвинений в том, что Тейты использовали так называемый метод "любовника" – убеждая людей, что они находятся в романтических отношениях, – чтобы заставить 34 женщин снимать порнографию, которая продавалась в Интернете почти за $3 млн.

Эндрю Тейт считает себя самым сексуальным мужчиной и продает курсы пикапа

В свою очередь братья все отрицают. Более того, в начале недели оба вернулись в Румынию, где находятся под следствием, зарегистрировавшись в полицейском участке недалеко от столицы. Тейты заявляют, что являются свободными людьми, которые ни в чем не виноваты, а поэтому не намерены убегать или скрываться.

Ранее Фокус писал, как Грета Тунберг случайно помогла задержать Эндрю Тейта.