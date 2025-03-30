Пентагон назвав Курську операцію ЗСУ шантажем: чому США не зупинили військову допомогу, — NYT

Військова операція Сил оборони України в Курській області була пов'язана з дипломатичною кризою у відносинах Києва і Вашингтона. В американців це вторгнення серйозно підірвало довіру, оскільки українські сили використовували їхню техніку без узгодження. Проте США військову підтримку не зупинили, щоб не залишити українських бійців беззбройними.

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Журналісти The New York Times у своєму матеріалі розповіли про приховані аспекти взаємодії України й США під час Курської операції, яку було проведено в умовах суворої секретності.

Для України операція на території РФ стала частиною ширшої стратегії, де однією з головних цілей був контроль російської землі, що могло зіграти ключову роль у можливих майбутніх переговорах про мир. Це також дозволило продемонструвати повну незалежність українських військових дій, попри попередження американських партнерів про ризики.

Однак, як пише видання, операція була проведена з явним порушенням взаємних домовленостей із партнерами по коаліції, включно зі США. Українські війська перетнули територію Росії в районі Курська, що стало серйозним порушенням довіри з боку США, з якими Київ зберігав тісну співпрацю.

У результаті американська сторона опинилася в скрутному становищі, оскільки операція порушувала раніше узгоджені лінії, які мали гарантувати використання західного озброєння, включно із системами HIMARS і розвідувальними даними.

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Водночас ЦРУ було обізнане про підготовку до вторгнення, але застерегло Київ від використання зброї, що постачалася, в атаці на російську територію. Таким чином операція була не тільки порушенням політичної згоди, а й наражала на небезпеку життя українських солдатів, які виявилися б незахищеними без західної допомоги.

"Це був не майже шантаж, це був шантаж", — сказав високопоставлений представник Пентагону.

Річ у тім, що надане Штатами далекобійне озброєння мало стримувати росіян на Харківському напрямку, але командування ЗСУ ухвалило рішення використовувати його для наступальних дій на території РФ.

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Російські збройні сили оперативно відреагували на загрозу, розгорнувши сили в районі Курська і Суджі. У відповідь на українську атаку було організовано контрнаступ з використанням безпілотників, артилерії та авіації. Особливу роль зіграли підрозділи Північної Кореї, перекинуті для підтримки російської армії.

У підсумку адміністрація Білого дому підтримала застосування ATACMS по військових цілях на території РФ, і зокрема, по військовому бункеру, де північнокорейський генерал Кім Йон Бок зустрічався зі своїми російськими колегами.

Проте, зазначили журналісти, до березня 2025 року значна частина території, зайнятої українськими військами, була повернута під контроль Росії. Бої супроводжувалися інтенсивними артилерійськими ударами та ракетними атаками, в яких ключову роль зіграла система HIMARS, поставлена Україні американцями. Однак зі скороченням західної підтримки ефективність Сил оборони знизилася, що призвело до їхнього поступового відступу.

Нагадаємо, 18 березня Сили оборони України на Курському напрямку успішно вразили три північнокорейські САУ M1989 Koksan. Під час атаки було застосовано касетні боєприпаси M30, які завдали значної шкоди артилерії та розрахункам противника.