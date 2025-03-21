Новий фронт – газовий: чи стане пожежа на станції "Суджа" приводом для ескалації війни

Атака на газовимірювальну станцію "Суджа" сталася ще одною ланкою інформаційної війни. Поки Росія намагається звинуватити Україну у обстрілі газопроводу, Фокус розповідає кому насправді вигідна ця пожежа, та як має діяти офіційний Київ в цій ситуації.

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​У ніч на 21 березня 2025 року на газовимірювальній станції "Суджа" в Курській області Росії сталася масштабна пожежа. Вогонь був настільки інтенсивним, що його було видно за десятки кілометрів, зокрема з міст Курськ та Бєлгород.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, обстріл станції здійснили російські військові, що призвело до займання. Російські джерела, однак, традиційно звинуватили в атаці Україну.

Російські звинувачення українське командування вважає абсолютно необґрунтованими. Станцію "Суджа" неодноразово обстрілювали ЗС РФ: влітку 2024 року на неї скидали керовані авіабомби, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.

Генштаб ЗСУ заявив, що 21 березня росіяни посилили спланований деструктивний інформаційний вплив новою провокацією — обстріляли ГВС з артилерії. Крім цього, війська РФ використовували трубу газопроводу для прихованого переміщення підрозділів.

Газовимірювальна станція "Суджа" є ключовим об'єктом для транзиту російського газу до Європи через газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород". У 2023 році через неї було прокачано близько 14,65 мільярда кубометрів газу, що становить приблизно половину російського газового експорту до Європи.

Супутникові знімки NASA зафіксували масштабні пожежі на території станції та прилеглих районах. Серйозні пошкодження можуть ускладнити відновлення постачання російського газу, що розглядалося в контексті мирних переговорів. ​

Горить "Суджа": кому це вигідно

Опитані Фокусом експерти впевненні, що обстріл газопроводу "Суджа" — свідома провокація росіян.

За словами ветерана російсько-української війни, майора запасу Олексія Гетьмана, мета цієї провокації — звинуватити Україну у зриві припинення вогню, якого Росія сама не дотримується.

"Це розуміють всі. Росія неодноразово вдавалась до подібних провокацій — обстрілювали самі себе, а потім звинувачували нас. Проте лишається питання, як на цю ситуацію відреагують наші партнери, зокрема Трамп. Адже він скептично ставиться навіть до даних власної американської розвідки — ЦРУ доповіли йому що в Курській області ЗСУ не знаходяться в оточенні, проте президент США засумнівався в цьому", — говорить Фокусу Гетьман.

За словами військового аналітика Олега Жданова, на цей момент оцінити всі наслідки пожежі на газовимірювальній станції "Суджа" неможливо, адже ЗСУ більше не контролює цей об'єкт. Судячи з потужного вогню, пошкоджена труба високого тиску, і наразі горить газовий факел. Він буде горіти доти, доки в трубопроводі залишатиметься газ. На таких магістралях є відсічні заслінки, які дозволяють перекрити потік і загасити вогонь без значних труднощів.

"Однак цей випадок виглядає як свідома провокація. Україна мала можливість знищити цю станцію ще до відходу з Курської області, але цього не зробила. І тепер, коли Київ вже не контролює територію, раптом з'являються звинувачення, що саме Україна обстріляла об'єкт", — каже Фокусу Жданов.

Експерти називаюсь причини, чому саме Росії вигідна дана ситуація з атакою на станцію "Суджа". Серед них:

Пропагандистська атака . Кремль може використати цей випадок, щоб представити Україну як "терориста", який нібито позбавляє Європу газу.

. Кремль може використати цей випадок, щоб представити Україну як "терориста", який нібито позбавляє Європу газу. Тиск на ЄС . Москва традиційно шантажує європейські країни можливими перебоями в поставках, а подібні інциденти лише підсилюють цей вплив.

. Москва традиційно шантажує європейські країни можливими перебоями в поставках, а подібні інциденти лише підсилюють цей вплив. Привід для ескалації. Росія може використати цю ситуацію як формальну причину для посилення атак на критичну інфраструктуру України.

"Основна проблема – тепер Київ має переконувати європейських партнерів, що не причетний до цієї події. Це ставить Україну у вразливе становище, коли потрібно виправдовуватися. Основними отримувачами газу через "Суджу", якщо я не помиляюсь, є Словаччина, Чехія та Австрія. І якщо Чехія більш проукраїнська, то Словаччина та Австрія традиційно схиляються до російського наративу. Є ризик, що ці країни зроблять заяви не на нашу користь", — вважає Жданов.

Обстріл газопроводу "Суджа": як має діяти Україна

На думку Олексія Гетьмана, Україні доведеться активно працювати з європейськими партнерами, щоб нейтралізувати російську дезінформацію. Росія продовжить використовувати цей випадок у своїй пропаганді, створюючи інформаційний шум та відволікаючи увагу від власних злочинів.

За словами Олега Жданова, спецслужби ЄС, найімовірніше, зроблять власний аналіз ситуації, але політики можуть діяти не лише на основі фактів, а й під впливом громадської думки, яку формує інформаційна війна.

"Ця ситуація створює додаткові ризики для України в інформаційному просторі. Найгірше те, що Київ знову змушений виправдовуватися, а як відомо, той, хто виправдовується, завжди виглядає слабшим", — вважає експерт.

Політолог Ігор Рейтерович переконаний, що Україні треба починати грати на випередження. Поки російська пропаганда голосно кричить про удар по станції "Суджа", Київ має розповідати, також голосно про нічний удар по Одесі.

"У такій ситуації треба швидко реагувати, особливо на міжнародному рівні, щоб наші партнери, зокрема Трамп, не могли звинуватити нас у таких діях. Ми маємо показати, що це Росія несе відповідальність за обстріли та атаки, зокрема й на Одесу. Наша дипломатія повинна діяти швидко — МЗС мало б уже звернутися до світу з офіційними заявами. Потрібно не давати росіянам ініціативу, не дозволяти їм маніпулювати фактами. Треба діяти на випередження і підкреслювати, що це саме Росія здійснила ці атаки. Якщо росіяни будуть мати можливість говорити перші, вони обов'язково скористаються цією можливістю, бо у них є ресурси для пропаганди", — каже Фокусу Рейтерович.

На думку політолога, необхідно змінювати підхід до інформаційної боротьби. Україна мали успіх на початку війни, коли перехоплювала ініціативу. Але з часом ми розслабилися і допустили помилки. Тепер важливо працювати ефективно, щоб утримувати ситуацію під контролем.

"Зокрема, треба акцентувати на атаках на Одесу як на спробі Росії продемонструвати своє зневажливе ставлення до міжнародних зобов'язань і до американської політики, зокрема — Трампа. Це демонстративний акт, який треба донести до американців, щоб вони зрозуміли, хто насправді порушує домовленості.

В цілому, це складна і виснажлива робота, але в іншому випадку ми опинимося в ще гіршій ситуації. Тому потрібно діяти, захищати національні інтереси і не давати ворогу можливості маніпулювати ситуацією", — резюмує політолог.

Нагадаємо, увечері 20 березня російська армія масовано атакувала Одесу ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". У місті пролунала серія потужних вибухів, активно працювала протиповітряна оборона, у кількох районах запроваджено аварійні відключення світла через ворожу атаку.

Також, Фокус розповідав про ніч жаху у Кропивницькому. У ніч проти 20 березня Кропивницький перетворився на епіцентр наймасованішої атаки за час повномасштабного вторгнення.