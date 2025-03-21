Нова провокація: Генштаб ЗСУ назвав причини обстрілу ЗС РФ газопроводу "Суджа" (відео)

Газовимірювальна станція "Суджа" стала об'єктом провокації для дискредитації України. За версією Генерального штабу ЗСУ, війська РФ спеціально обстріляли її з артилерії.

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Росія спеціально звинуватила Україну в обстрілі газовимірювальної станції (ГВС) "Суджа", щоб дискредитувати її в очах міжнародної спільноти. Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

Російські звинувачення українське командування вважає абсолютно необґрунтованими. Станцію "Суджа" неодноразово обстрілювали ЗС РФ: влітку 2024 року на неї скидали керовані авіабомби, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.

Генштаб ЗСУ заявив, що 21 березня росіяни посилили спланований деструктивний інформаційний вплив новою провокацією — обстріляли ГВС з артилерії. Крім цього, війська РФ використовували трубу газопроводу для прихованого переміщення підрозділів.

"Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям", — закликали в Генштабі.

Обстріл газопроводу "Суджа": що відомо?

Увечері 20 березня стало відомо про атаку на важливий об'єкт газотранспортної системи РФ ГВС "Суджа". Газопровід розташований недалеко від кордону із Сумською областю України та Курською областю РФ.

Унаслідок удару сталася масштабна пожежа в Курській області. Російська сторона стверджує, що ГВС "Суджа" постраждала внаслідок ударів ЗСУ, але жодних доказів не навела.

ГВС "Суджа" використовується компанією "Газпром" для транспортування газу з РФ в інші країни, включно з Європою.

Фокус раніше детально розбирався в обсягах і темпах поставок російського газу з України в Європу. Пік навантаження спостерігався в лютому 2023 року.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо про вихід ЗСУ з населеного пункту Суджа Курської області. ЗС РФ також повернули контроль над Гончарівкою, Заолешенкою і Рубанщиною на захід від Суджі.