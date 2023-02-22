Темпи наростають: "Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну в Європу

У лютому 2023 року постачання російського газу через Україну зросло на 72%, якщо порівнювати з показниками наприкінці січня. При цьому для транзиту ресурсу все ще використовується одна з двох точок входу в ГТС України.

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Російський "Газпром" у середу, 22 лютого, збільшив транзит "блакитного палива" через газотранспортну систему України в країни Європи, оновивши максимум із початку січня 2023 року. Про це повідомляє російське видання "Інтерфакс".

Так, Україна прийняла заявку від російської сторони на транзит газу на середу обсягом 42,2 млн кубометрів. Напередодні обсяги становили 40,3 млн кубометрів, ще за день до цього — 39,2 млн кубометрів. Як результат — у лютому постачання російського газу через Україну зросло на 72% порівняно з показником кінця січня. Так, російський газовий монополіст відновлює показники 2022 року, які фіксувалися ще в березні.

Також зазначається, що обсяги транзиту газу навіть наблизилися до технічного максимуму прокачування. Втім, для транспортування "блакитного палива", як і раніше, використовується лише одна з двох точок входу в ГТС України — станція Суджа, по якій Росія постачає газ у Китай.

"Газпром здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України в обсязі, підтвердженому українською стороною через ГВС Суджа, — 42,1 млн куб. м на 22 лютого. Заявку на ГТС Сохранівка відхилено", — сказано в повідомленні видання.

При цьому за чинним контрактом між "Нафтогазом" і "Газпромом" функціонує формула "качай або плати", за якою російська компанія має прокачувати через ГТС України 40 млрд кубометрів газу на рік або приблизно 109 млн кубометрів на добу.

Зазначимо, що з травня 2022 року до початку 2023 року обсяг транзиту російського газу через ГТС України стабільно перебував у діапазоні 40-43 млн куб. м на добу. Вперше обсяги транзиту почали знижуватися з 4 січня: спочатку до 35,5 млн куб. м на добу, а незабаром заявлені потужності було знижено до 32,6 млн куб. м.

Тим часом споживання природного газу із серпня 2022 року до січня 2023 року в європейських країнах знизилося на 19,3% порівняно з попередніми роками. Порівняно з даними за 2017-2022 роки європейцям вдалося знизити споживання газу за кожен місяць.

Також нагадаємо, що 17 лютого видання Bloomberg повідомило про зниження вартості палива в Європі до мінімуму. Котирування газових контрактів тоді зафіксували на найнижчій позначці за 17 місяців — $560 за тисячу кубометрів.