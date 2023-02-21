Споживання газу в Європейському Союзі знизилось майже на 20%, — Євростат (інфографіка)

Найбільше споживання газу впало у Фінляндії, Литві та Швеції. Фіни використали більш ніж вполовину менше газу цього року.

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Споживання природного газу з серпня 2022 року до січня 2023 року в європейських країнах знизилося на 19,3% в порівнянні з попередніми роками. Рада ЄС прагне зменшити споживання газу в період холодів до 15%, і європейці успішно виконують план. Про це повідомили в Євростаті.

Найменше зниження споживання серед європейських країн в Ірландії — менше одного відсотка. В кількох країнах населення використало менше газу в порівнянні з минулими роками, однак досягти бажаного показника не вдалося: споживання газу в Іспанії впало на 13,7%, а в Словенії — на 14,2%.

[ + – ] Показники зниження споживання газу країнами ЄС

Найощадливішими показали себе фіни, литовці та шведи. У Фінляндії споживання природного газу впало на 57,3%, в Литві — на 47,9%, а у Швеції — на 40,2%. Зовсім не впорались з задачею та споживали газ навіть більше, ніж зазвичай, у Словаччині та Республіці Мальта.

У порівнянні з даними за 2017-2022 роки європейцям вдалося знизити споживання газу кожного місяця. Навіть у найхолодніший січень, вказує статистика, в ЄС використовували газу значно менше, ніж зазвичай — на 22,1%.

[ + – ] Показники зниження споживання газу країнами ЄС Фото: Євростат

Навіщо європейці заощаджують газ?

Як повідомляли раніше в європейському ЗМІ, прагнення знизити споживання газу в Європі пов’язане з погіршенням відносин з Росією. В ЄС готувались до повного припинення постачання російського газу. Відсоток чітко прорахували: саме 15% від середнього споживання європейські країни не мали чим забезпечити. Це близько 45 млн кубометрів газу.

"Газ є провідним джерелом опалення у ЄС. Він також використовується для виробництва електроенергії тією чи іншою мірою", — писали іноземні журналісти.

Нагадаємо, 17 лютого видання Bloomberg повідомило про зниження вартості палива в Європі до мінімуму. Котирування газових контрактів тоді зафіксували на найнижчій за 17 місяців позначці — $560 за тисячу кубометрів. На тлі різкого зросту ціни на газ після обмежень постачання його з Росії зниження становило понад 80%. Однак вартість ще може зрости в разі тривалих холодів або проблем з постачанням.

14 лютого також в ЗМІ розповіли, що доходи російського монополіста "Газпром" від експорту газу в Європу можуть впасти майже вдвічі. Постачання російського газу в європейські країни знизилось після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, однак з західними санкціями не пов’язане. Росія сама обмежила експорт пального в ЄС. "Газпром" поділився з журналістами, що у 2022 році експортував в Європу на 45% менше, ніж у 2021.