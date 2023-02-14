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"Все злили в унітаз": Росія втратила газовий ринок Європи за один рік, — ЗМІ

Російський газ, Росія, Європа, газ, Газпром,
Фото: gazpravda.com.ua | Росія втратила газовий ринок Європи за один рік

За інформацією журналістів, російський газовий монополіст "Газпром" за один рік скоротив свої доходи від експорту до Європи майже вдвічі.

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Доходи Російської Федерації від продажу газу країнам Європи у 2023 році можуть впасти вдвічі. Про це пише видання Reuters із посиланням на власні підрахунки.

Один із колишніх менеджерів російської компанії "Газпром" в інтерв'ю журналістам видання заявив, що "роботу сотень людей, які десятиліттями будували систему експорту, тепер злили в унітаз".

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну експорт газу до країн Європи значно скоротився. Хоча санкції заходу не стосувалися трубопровідного газу, Росія сама обмежила його постачання під надуманими приводами.

У "Газпромі" повідомили, що у 2022 році експортували газу до країн Європи на рівні 100,9 млрд куб. м, на 45% менше у порівнянні з попереднім роком.

Падіння експорту газу продовжилося і в січні 2023 року, за оцінками журналістів, за минулий місяць російський газовий монополіст заробив на експорті $3,4 млрд, тоді як за аналогічний період 2022 року прибуток склав $6,3 млрд.

За минулий рік для Росії на газовому ринку Європи скоротилася до 7,5%, хоча ще 2021 року вона була не менш як 40%.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що у січні 2023 року найбільшими імпортерами нафти з Росії стали Індія та Китай. За даними ЗМІ, з 1 по 15 січня експорт російської нафти з портів Балтійського моря до Азії зріс на 27% порівняно з тим самим періодом грудня 2022 року.

Крім того, 11 лютого видання Financial Times писало, що після різкого скорочення експорту російського газу у відповідь на військову агресію Російської Федерації проти України Європа, ймовірно, більше не повернеться до закупівель енергоресурсів із РФ.