Проти ембарго: названо найбільших імпортерів нафти з РФ у 2023 році, – Reuters

За даними трейдерів, після запровадження стелі цін на російську нафту та набуття чинності нафтового ембарго з боку ЄС, у Москві переорієнтувалися на Азійсько-Тихоокеанський регіон.

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У січні 2023 року найбільшими імпортерами нафти з Російської Федерації стали Індія та Китай. Про це повідомляє агентство Reuters.

Журналісти Reuters пишуть, що з 1 по 15 січня поточного року експорт російської нафти з портів Балтійського моря в азійські країни зріс на 27% порівняно з груднем 2022 року. Таким чином у перші тижні січня РФ експортувала до Азії 2,8 мільйона тонн нафти.

"Одночасно з цим, експорт російської та казахстанської нафти з портів Приморська та Усть-Луги за перші 15 днів року становив уже 3,4 млн т, що на 35% більше, ніж за першу половину грудня", — йдеться у джерелі.

За грудень минулого року Росія використовувала для транспортування російської нафти до Китаю щонайменше чотири супертанкери VLCC. У перші тижні січня РФ також залучила одне таке судно для постачання Індії.

За словами трейдерів, такі заходи допомагають знизити вартість транспортування нафти з Росії до Азії. У Reuters також стверджують, що Китай та Індія купують у РФ нафту з великим дисконтом.

Переорієнтування Росією нафтових поставок до Азіатсько-Тихоокеанського регіону відбулося після набуття чинності нафтового ембарго Євросоюзу та запровадження стелі цін на морські поставки. Ці заходи були вжиті у відповідь на військову агресію РФ щодо України.

Нагадаємо, що країни G7 можуть встановити дві стелі цін на російську нафту. За даними Reuters, з лютого 2023 року граничні ціни на продукти, які торгуються з премією та нафтопродукти, які торгуються зі знижкою, можуть відрізнятися.

Фокус також писав про те, що за підсумками 2022 року країни Європейського союзу на 90% скоротили постачання нафти з РФ. Таким чином, у ЄС знизили залежність від російських енергоресурсів.

Ще ми писали про те, що 27 грудня 2022 року Володимир Путін підписав документ, що передбачає обмеження на постачання російської нафти фізичним та юридичним особам, які дотримуються стелі цін у 60 доларів за барель.