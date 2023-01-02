Російська нафта не потрібна Європі: за підсумками 2022 року постачання скоротилося на 90%

Частково замінити російську нафту ЄС збирається за рахунок збільшення закупівель в інших країнах, насамперед у США та на Близькому Сході.

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Повномасштабний напад Росії на Україну змусив Європу прискорити план прощання з російською нафтою. За підсумками 2022 року країни Європейського союзу на 90% скоротили постачання "чорного золота" з РФ. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Дипломат наголосив, що за час війни Євросоюз запровадив дев'ять пакетів санкцій проти Москви. Так ЄС зменшив залежність від російських енергоресурсів.

"Ми радикально зменшили енергетичну залежність від Росії, адже однією з головних санкцій ЄС стало припинення 90% постачання російської нафти в Європу до кінця 2022 року, а потім і позбавлення Москви відповідних доходів", — сказав Маасікас.

Також він нагадав, що Кремль може продавати нафту іншим країнам, але за зниженою вартістю.

"Доходи від таких продажів обмежені тим фактом, що Росія змушена робити це зі значною знижкою на кожен барель — російська нафта продається за ціною приблизно на 30 доларів нижче, ніж у середньому у світі", — зазначив дипломат.

Частково замінити російську нафту ЄС збирається за рахунок збільшення закупівель в інших країнах, насамперед у США та на Близькому Сході.

30 грудня 2022 стало відомо, що лідер Кремля Володимир Путін дозволив країнам-покупцям природного газу з "недружнього" списку сплачувати борги в іноземній валюті, частково скасувавши вимогу про оплату тільки в рублях. У березні 2022 року, коли російський президент підписав указ про повний перехід на рублеві платежі за російський трубопровідний газ, газовий гігант "Газпром" призупинив постачання палива клієнтам у Польщі, Болгарії, Фінляндії, Нідерландах і Данії, а також постачання в Німеччину за контрактом із Shell Energy Europe після того, як компанії відмовилися виконувати указ.

Також нагадаємо, що 28 грудня ціна на газ у Європі вперше зі вторгнення в Україну знизилася до мінімуму. За два дні до початку повномасштабної війни, 22 лютого, газ на TTF торгувався на рівні 79,9 євро за мегават-годину, але 24 лютого котирування "стрибнули" до 128 євро.