Российская нефть не нужна Европе: по итогам 2022 года поставки сократились на 90%

Частично заменить российскую нефть ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке.

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Полномасштабное нападение России на Украину заставило Европу ускорить план по прощанию с российской нефтью. Так, по итогам 2022 года страны Европейского союза на 90% сократили поставки "черного золота" из РФ. Об этом в интервью изданию "Укринформ" заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Дипломат подчеркнул, что за время войны Евросоюз ввел девять пакетов санкций против Москвы. Таким образом ЕС уменьшил зависимость от российских энергоресурсов.

"Мы радикально уменьшили энергетическую зависимость от России, ведь одной из главных санкций ЕС стало прекращение 90% поставок российской нефти в Европу до конца 2022 года, а затем и лишение Москвы соответствующих доходов", — сказал Маасикас.

Также он напомнил, что Кремль может продавать нефть другим странам, но по сниженной стоимости.

"Доходы от таких продаж ограничены тем фактом, что Россия вынуждена делать это со значительной скидкой на каждый баррель — российская нефть продается по цене примерно на 30 долларов ниже, чем в среднем по миру", — отметил дипломат.

Частично заменить российскую нефть ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке.

30 декабря 2022 года стало известно, что лидер Кремля Владимир Путин разрешил странам-покупателям природного газа из "недружественного" списка оплачивать долги в иностранной валюте, частично отменив требование об оплате только в рублях. В марте 2022 года, когда российский президент подписал указ о полном переходе на рублевые платежи за российский трубопроводный газ, газовый гигант "Газпром" приостановил поставки топлива клиентам в Польше, Болгарии, Финляндии, Нидерландах и Дании, а также поставки в Германию по контракту с "Shell Energy Europe" после того, как компании отказались выполнять указ.

Также напомним, что 28 декабря цена на газ в Европе впервые с вторжения в Украину снизилась до минимума. За два дня до начала полномасштабной войны, 22 февраля, газ на TTF торговался на уровне 79,9 евро за мегаватт-час, но 24 февраля котировки "прыгнули" до 128 евро.