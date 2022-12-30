Цена на газ в Европе впервые с вторжения в Украину снизилась до минимума: что происходит

За два дня до начала полномасштабной войны, 22 февраля, газ на TTF торговался на уровне 79,9 евро за мегаватт-час, но 24 февраля котировки "прыгнули" до 128 евро.

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Стоимость газа на крупнейшем хабе Европы в Нидерландах (TTF) снизилась до уровня 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Сейчас газ дешевеет на фоне теплой погоды, сообщает The Guardian.

Отмечается, что в ходе торгов в среду, 28 декабря, газ торговался по цене ниже 76,7 евро за мегаватт-час, что является самым низким показателем с момента нападения РФ на Украину. Затем стоимость газа поднялась до 83,7 евро, а в четверг, 29 декабря, газ стоил уже 85,50 евро за мегаватт-час.

За два дня до начала полномасштабной войны, 22 февраля, газ на TTF торговался на уровне 79,9 евро за мегаватт-час. Уже 24 февраля котировки "прыгнули" до 128 евро. Максимальные значения были зафиксированы в августе 2022 года, когда цена на газ приблизилась к отметке в 350 евро за мегаватт-час.

При этом впереди у Европы еще несколько месяцев отопительного сезона, поэтому аналитики считают, что дефицит энергии может стать проблемой и следующей зимой. Но трейдеры также учитывают последствия рецессии, ожидаемой в нескольких крупных европейских странах, которая может снизить спрос на энергию.

Цены на газ для украинцев: что будет с тарифами после Нового года

Среди всех поставщиков природного газа самую низкую цену в январе предложила компания "Эру людям" — 7,7 грн за кубометр газа. У остальных компаний условия такие:

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн

ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.

Напомним, что Украине для стабильного отопительного сезона 2022/2023 необходимо импортировать около 2 млрд кубометров "голубого топлива". При этом на зиму страна накопила примерно 14 млрд кубометров газа.

Ранее Фокус узнавал, как может вырасти цена электроэнергии в 2023 году. Дело в том, что сейчас цена электроэнергии зафиксирована до 31 марта, но это не означает, что с апреля 2023 года Кабмин не будет в срочном порядке повышать тарифы.