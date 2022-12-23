Газ на зиму: сколько "голубого топлива" еще нужно Украине для отопительного сезона

Правительство уже оказывает косвенную финансовую поддержку "Нафтогазу" в форме снижения ренты на газ, а также возмещает группе расходы, связанные с возложением специальных обязанностей по предоставлению общественных услуг.

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Украина начала отопительный сезон с запасами газа в подземных хранилищах на уровне 14 млрд кубометров. Но чтобы стабильно пройти зимний период наша страна нуждается в импорте еще 2 млрд кубометров "голубого топлива". Об этом сказано в тексте Меморандума МВФ в рамках новой Мониторинговой программы для Украины.

"Потребность в импорте не менее 2 млрд кубометров газа в ближайшие месяцы для обеспечения отопительного сезона и покрытия увеличения использования газа в структуре производства электроэнергии оказывает давление на финансы "Нафтогаза", — сказано в документе.

Отмечается, что правительство уже финансово поддерживает компанию "Нафтогаз":

снижением ренты на газ

возмещением группы расходов, связанных с возложением специальных обязанностей по предоставлению общественных услуг (ПСО).

"Если произойдет неблагоприятный сценарий, по которому потребуются большие объемы импорта газа, мы обеспечим мобилизацию средств из соответствующих источников финансирования", — говорится в Меморандуме.

Добыть газ. Что происходит с добычей природного газа в военное время

Несмотря на отсутствие массированных атак на газовые сети, удары по важным газовым объектам осенью 2022 года все же были. Речь идет о попадании российской ракеты 17 ноября по одному из газодобывающих объектов компании "Укргазвидобування", что входит в группу "Нафтогаз". Впрочем, повреждения там не оказали серьезного влияния на темпы прокачки газа.

"Там пострадала компрессорная станция, но критические повреждения не нанесены. Больше вреда газодобыче нашей нанесено в прифронтовой полосе или где была оккупация, вот там больше повреждений. На этот раз оперативная способность системы была восстановлена быстро", — рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Вообще с добычей газа все не так уж плохо. Несмотря на военные действия, на востоке страны продолжают работу объекты компании "Укргазвидобування" — в октябре компания запустила новую скважину в Харьковской области с дебетом более 140 тыс. куб. м газа в сутки. После деоккупации ВСУ территорий Харьковской области компания оперативно восстанавливает добычу там, где она была невозможна в период оккупации.

"Сотрудники "Укргазвидобування" возобновили работу нескольких инфраструктурных объектов на деоккупированной территории Украины и готовятся к запуску других. Результатом станет дополнительная добыча около 500 тыс. куб. м природного газа в день", — говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что Кабмин выделит местным бюджетам 14 млрд грн в виде субвенций, что позволит сдержать подорожание отопления и горячей воды в период отопительного сезона.

Также сообщалось, почему украинцам придется платить больше за отопление в 2023 году.