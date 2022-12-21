Будет тепло и горячая вода: в Кабмине определились с тарифами на коммуналку зимой

Как отметил премьер-министр Украины, тарифы на тепло и горячую воду для людей останутся без изменений, а у предприятий теплоснабжения появится возможность для бесперебойной работы и ремонтов.

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Местные бюджеты получат от Кабмина Украины 14 млрд грн в виде субвенций, что позволит сдержать подорожание отопления и горячей воды в период отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом, по словам главы правительства, тарифы на тепло и горячую воду для украинцев останутся без изменений, а у предприятий теплоснабжения появится возможность для бесперебойной работы и ремонтов.

"Мы давали обещание, что правительство будет помогать и поддерживать местные власти. И мы это обещание выполняем", — сказал Денис Шмыгаль.

Как и почему растут долги за коммуналку в военное время

После вторжения России украинцы, предсказуемо, стали еще хуже платить за коммуналку, чем до войны.

"Уровень неплатежей за коммунальные услуги в Украине окончательно неизвестен, потому что данные не публикуются с февраля 2022 года, – комментирует текущую ситуацию руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. — Но, исходя из моих расчетов, задолженность за жилищно-коммунальные услуги вероятно составляет гораздо более 100 млрд грн".

В масштабах украинского госбюджета это — колоссальная сумма. Для сравнения: по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, затраты на оборону после полномасштабного вторжения России составили более 400 млрд. грн., о чем недавно писал Фокус.

По наблюдениям Олега Попенко, во время войны платежная дисциплина носит региональный характер:

на территориях, где идут активные боевые действия, платят не больше 10%

в центральной Украине – 50-70%, в зависимости от области

на западе Украины – около 80-85%

По мнению Попенко, такой уровень платежей критичен для коммунального сектора.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцам могут пересмотреть тарифы на газ. Как объяснил глава налогового комитета Даниила Гетманцева, текущий тариф неоправданно низкий, пересмотр цен может состояться уже в апреле 2023 года.

Также сообщалось, почему украинцам придется платить больше за отопление в 2023 году.