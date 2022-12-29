Выше трех гривен за кВт-час: как и когда изменятся тарифы на электроэнергию для населения

Тарифы на электроэнергию в Украине зафиксированы до конца отопительного сезона. Фокус узнал, как может вырасти цена электроэнергии в 2023 году.

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По данным Минэнерго, цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона 2022-2023. Соответствующие изменения были внесены в конце октября Кабмином в постановление № 483. Однако то, что сейчас цена электроэнергии зафиксирована до 31 марта, не означает, что с апреля 2023 года тарифы Кабмин будет в срочном порядке повышать. Об этом пишет Фокус в новой статье "Год перемен. Как подорожают в 2023 году для украинцев газ, электроэнергия и бензин".

"Правительство Украины четко артикулировало, что в течение войны и полгода после победы Украины тарифы пересматриваться не будут", — отмечает аналитик энергетических рынков Максим Белявский.

Высока вероятность, что в период действия военного положения правительство вряд ли пойдет на повышение стоимости электроэнергии для населения. А вот после войны рост тарифов неизбежен.

"Если и будет после войны повышение цены электроэнергии для населения, то, возможно, оно будет незначительным, в первую очередь, из-за избранной экономической модели, которая внедряется правительством, и по политическим причинам – действующая власть не захочет терять рейтинги после войны, а повышение тарифов всегда бьет по рейтингам власти. Я не предполагаю существенного повышения цен. Хотя, учитывая экономические расчеты после войны, была бы целесообразной либерализация цен – повышение стоимости газа и электроэнергии с одновременным применением механизма адресных субсидий", — говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква считает, что после окончания войны в Украине стоимость электроэнергии придется подтягивать до экономически обоснованного уровня – такого, который действует для промышленности. "Заметен сильный перекос по цене электроэнергии для населения, ведь 1,68 грн/кВт*ч — это очень низкая цена, а все уже поняли, насколько важна электроэнергия, но нынешняя цена для населения не покрывает даже расходов на услугу по ее доставке. Промышленность платит до 6 грн. за кВт*час. Население не может платить меньше, чем промышленность", — говорит Денис Саква. Он считает, что после войны будет принято решение о плавном повышении тарифов для населения. "Например, на 30% раз в квартал или раз в полгода", — отметил эксперт.

[ + – ] В 2023 году вырастет цена электроэнергии для бизнес-потребителей, а для населения правительство может оставить фиксированную цену до конца войны в Украине Фото: Pexels

Если учесть, что базовые прогнозы правительства, например, по формированию госбюджета, построены на сценарии продолжения войны весь 2023 год, то, возможно, повышать цену электроэнергии будут уже в 2024 году. В то же время, скорее всего, резкого повышения тарифов для всех категорий бытовых потребителей не будет. "Рыночная цена электроэнергии или газа будет действовать только для платежеспособных бытовых потребителей, определяемых методологией Министерства социальной политики. То есть, малообеспеченные семьи будут получать монетизированную субсидию от государства", — подчеркнул Максим Белявский.

А вот для бизнес-потребителей электроэнергия подорожает уже в начале 2023 года, ведь Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 21 декабря 2022 года приняла решение о корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии, на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго", а также на услуги по распределению электрической энергии и на услуги поставщиков универсальных услуг на 2023 год.

"В результате корректировки этих тарифов средний рост цен на электроэнергию для конечных не бытовых потребителей будет составлять около 15 коп. за кВт*ч. При этом, средний рост цен на электроэнергию для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 коп. за кВт*ч", — отметили в НКРЭКУ.

Напомним, с первого января 2023 года для жителей Украины повышается плата за водоснабжение.

Ранее Фокус писал, что предпринимателям могут выписать высокие штрафы за платные услуги по зарядке смартфонов.

Как сообщалось, Кабмин продлил действие спецобязанностей на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года.