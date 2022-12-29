Вище ніж три гривні за кВт-годину: як і коли зміняться тарифи на електроенергію для населення

Тарифи на електроенергію в Україні зафіксовані до кінця опалювального сезону. Фокус дізнався, як може зрости ціна електроенергії у 2023 році.

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За даними Міненерго, ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону 2022-2023 років. Відповідні зміни були внесені наприкінці жовтня Кабміном до постанови № 483. Однак те, що зараз ціна електроенергії зафіксована до 31 березня, не означає, що з квітня 2023 року тарифи Кабмін терміново підвищуватиме. Про це пише Фокус у новій статті "Рік змін. Як подорожчають у 2023 році для українців газ, електроенергія та бензин".

"Уряд України чітко артикулював, що протягом війни та пів року після перемоги України тарифи переглядатися не будуть", — зазначає аналітик енергетичних ринків Максим Білявський.

Висока ймовірність, що в період дії воєнного стану уряд навряд чи піде на підвищення вартості електроенергії для населення. А ось після війни зростання тарифів неминуче.

"Якщо і буде потім (після війни) підвищення ціни електроенергії для населення, то, можливо, воно буде незначним, насамперед через обрану економічну модель, яку впроваджує уряд, і з політичних причин — чинна влада не захоче втрачати рейтинги після війни, а підвищення тарифів завжди б'є по рейтингах влади. Я не припускаю суттєвого підвищення цін. Хоча, з огляду на економічні розрахунки після війни, була б доцільною лібералізація цін — підвищення вартості газу та електроенергії з одночасним застосуванням механізму адресних субсидій", — каже директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Старший аналітик Dragon Capital Денис Саква вважає, що після закінчення війни в Україні вартість електроенергії доведеться підтягувати до економічно обґрунтованого рівня — такого, що діє для промисловості. "Помітний сильний перекіс за ціною електроенергії для населення, адже 1,68 грн/кВт*год — це дуже низька ціна, а всі вже зрозуміли, наскільки важлива електроенергія, але нинішня ціна не покриває навіть витрат на послугу з її доставки. Промисловість сплачує до 6 грн за кВт*год. Населення не може платити менше, ніж промисловість, — каже Денис Саква. Він вважає, що після війни приймуть рішення про плавне підвищення тарифів для населення. — Наприклад, на 30% раз на квартал або раз на пів року", — зазначив експерт.

[ + – ] 2023 року зросте ціна електроенергії для бізнес-споживачів, а для населення уряд може залишити фіксовану ціну до кінця війни в Україні Фото: Pexels

Якщо врахувати, що базові прогнози уряду, наприклад, щодо формування держбюджету, побудовані на сценарії продовження війни на весь 2023 рік, то, можливо, підвищуватимуть ціну електроенергії вже 2024 року. Водночас, швидше за все, різкого підвищення тарифів для всіх категорій побутових споживачів не буде. "Ринкова ціна електроенергії або газу діятиме лише для платоспроможних побутових споживачів, які визначаються методологією Міністерства соціальної політики. Тобто малозабезпечені сім'ї отримуватимуть монетизовану субсидію від держави", — наголосив Максим Белявський.

А ось для бізнес-споживачів електроенергія подорожчає вже на початку 2023 року, адже Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) 21 грудня 2022 року ухвалила рішення про коригування тарифів на послуги з передачі електричної енергії, на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК "Укренерго", а також на послуги з розподілу електричної енергії та послуги постачальників універсальних послуг на 2023 рік.

"У результаті коригування цих тарифів середнє зростання цін на електроенергію для кінцевих не побутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт*год. Водночас середнє зростання цін на електроенергію для промислових енергоємних споживачів становитиме близько 4 коп. за кВт*год", — зазначили в НКРЕКУ.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 року для мешканців України підвищується плата за водопостачання.

Раніше Фокус писав, що підприємцям можуть виписати високі штрафи за платні послуги із зарядки смартфонів.

Як повідомлялося, Кабмін продовжив дію спецобов'язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року.