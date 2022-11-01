Ціни на світло: що буде з тарифами через війну з Росією

Кабмін України продовжив дію спецзобов'язань на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року.

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ЗС РФ не залишають спроби знищити українську енергоінфраструктуру, щодня обстрілюючи ракетами критично важливі об'єкти. Через це в Україні почалися серйозні проблеми з електропостачанням, а "Укренерго" запровадили графіки планових відключень. Втім, незважаючи на важку ситуацію в енергетичній сфері, тарифи на електроенергію для українців поки що переглядати не планують, заявили в Міністерстві енергетики.

Повідомляється, що Кабмін України продовжив дію спецзобов'язань на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року — це означає, що тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

Що з тарифом на електроенергію

З 1 жовтня 2021 року тариф становить 1,44 грн за кВт-годину за споживання до 250 кВт-год на місяць. Таких споживачів до кінця вересня було 80% загальної кількості.

Для всіх споживачів понад 250 кВт-год на місяць ціна залишилася незмінною на рівні 1,68 грн. Така сама ціна діє для гуртожитків та колективних побутових споживачів.

Фокус писав, що у Києві 27 жовтня без електроенергії залишилося близько мільйона побутових споживачів. Енергетики змушені докладати надзусиль для подолання наслідків ракетних ударів.

Повернення світла. Скільки триватимуть відключення від електроенергії споживачів

Міністерство енергетики, профільні спеціалісти, оператор "Укренерго" та енергокомпанії країни регулярно працюють над різними сценаріями, щоб за умови реалізації будь-якого з них реагувати на виклики оперативно. Проте чіткого прогнозу на зиму немає — надто багато змінних у рівнянні воєнної зими.

"Прогнозувати можна мільйон сценаріїв, Міненерго та "Укренерго" працюють над різними сценаріями, є і найпесимістичніший. Але й оптимістичний є — зупиняються всі атаки, і ми починаємо все ремонтувати. Ще оптимістичніший сценарій — ми забираємо Запорізьку АЕС, це взагалі дуже гарний сценарій. Треба мислити реалістично. Поки що атаки не зупиняться, навряд чи ми зможемо покращити ситуацію в енергетиці", — констатує старший аналітик Dragon Capital Денис Саква.

Експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього. Андріан Прокіп наголосив: для допомоги енергосистеми важливим є внесок самих споживачів — громадян, які можуть економити електроенергію.

"Економія здатна скоротити добову непропорційність навантаження. Коли наростає пік споживання, то споживачів примусово відключають. Чим більше ми самі економитимемо, тим нижча ймовірність, що примусово застосують графік відключень", — каже Андріан Прокіп. На його думку, зараз важливо кожному відмовитись від регулярного використання потужних електроприладів. Але в результаті, як і з якими відключеннями споживачів пройде зима, залежить від низки важливих факторів.

Раніше Фокус писав, що у Києві 27 жовтня без електроенергії залишилося близько мільйона побутових споживачів. Енергетики змушені докладати надзусиль для подолання наслідків ракетних ударів.