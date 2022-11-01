Цены на свет: что будет с тарифами из-за войны с Россией

Кабмин Украины продлил действие спецобязанностей на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года.

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ВС РФ не оставляют попытки уничтожить украинскую энергоинфраструктуру, изо дня в день обстреливая ракетами критически важные объекты. Из-за этого в Украине начались серьезные проблемы с электроснабжением, а "Укрэнерго" ввели графики плановых отключений. Впрочем, не смотря на тяжелую ситуация в энергетической сфере, тарифы на электроэнергию для украинцев пока пересматривать не планируют, заявили в Министерстве энергетики.

Сообщается, что Кабмин Украины продлил действие спецобязанностей на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года – это значит, что тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

Что с тарифом на электроэнергию

С 1 октября 2021 года тариф составляет 1,44 грн за кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч в месяц. Таких потребителей к концу сентября было 80% от общего количества.

Для всех потребляющих более 250 кВт-ч в месяц цена осталась неизменной на уровне 1,68 грн. Такая же цена действует для общежитий и коллективных бытовых потребителей.

Фокус писал, что в Киеве 27 октября без электроэнергии остались около миллиона бытовых потребителей. Энергетики вынуждены прилагать сверхусилия для преодоления последствий ракетных ударов.

Возвращение света. Сколько будут длиться отключения от электроэнергии потребителей

Министерство энергетики, профильные специалисты, оператор "Укрэнерго" и энергокомпании страны регулярно работают над разными сценариями, чтобы при условии реализации какого-либо из них реагировать на вызовы оперативно. Однако четкого прогноза на зиму нет – слишком много переменных в уравнении военной зимы.

"Прогнозировать можно миллион сценариев, Минэнерго и "Укрэнерго" работают над разными сценариями, есть и самый пессимистический. Но и оптимистический есть – останавливаются все атаки, и мы начинаем все ремонтировать. Еще более оптимистический сценарий – мы забираем Запорожскую АЭС, это вообще очень хороший сценарий. Надо мыслить реалистично. Пока атаки не остановятся, вряд ли мы сможем улучшить ситуацию в энергетике", — констатирует старший аналитик Dragon Capital. Денис Саква.

Эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего.Андриан Прокип подчеркнул: для помощи энергосистемы важен вклад самих потребителей – граждан, которые могут экономить электроэнергию.

"Экономия способна сократить суточную непропорциональность нагрузки. Когда нарастает пик потребления, то потребителей принудительно отключают. Чем больше мы будем сами экономить, тем ниже вероятность, что к нам принудительно применят график отключений", — говорит Андриан Прокип. По его мнению, сейчас важно каждому отказаться от регулярного использования мощных электроприборов. Но в итоге, как и с какими отключениями потребителей пройдет зима, зависит от ряда важных факторов.

Ранее Фокус писал, что в Киеве 27 октября без электроэнергии остались около миллиона бытовых потребителей. Энергетики вынуждены прилагать сверхусилия для преодоления последствий ракетных ударов.