В Киеве без света остались около миллиона бытовых потребителей, — ДТЭК (фото)

В компании не смогли спрогнозировать, как долго в Украине будут продолжаться веерные отключения света, поскольку ВС РФ продолжают обстреливать объекты критической инфраструктуры.

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В четверг, 27 октября, без электроэнергии в Киеве остались около миллиона бытовых потребителей. Об этом в своем Facebook сообщил исполнительный директор поставщика энергии YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, 27 октября был тяжелым днем для украинской энергетики, поскольку ВС РФ продолжили обстреливать важные объекты инфраструктуры для распространения паники среди мирного населения.

Сергей Коваленко подчеркнул, что в некоторых регионах почти на 40% снизили потребление электроэнергии, а из-за новых атак отключения света участились в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Исполнительный директор поставщика энергии YASNO, который входит в группу ДТЭК, также сообщил, что 27 октября только в столице без света остались около миллиона бытовых потребителей.

"В Киеве на данный момент отключено 159 тысяч жилищ, а за день более 320 тыс. А это где-то миллион киевлян, которые не могут нормально планировать свой день, нормально работать. Это тысячи бизнесов, которые теряют возможность работать на нашу экономику. При таких экстренных аварийных отключениях графики никак не работают", — продолжил Коваленко в своей публикации.

По словам CEO YASNO, плачевная статистика также зафиксирована в Киевской области. На данный момент 258 тысяч потребителей остаются без электроэнергии, а суммарно за день свет отключали почти 500 тыс. клиентов.

Сергей Коваленко не смог спрогнозировать, как долго еще в Украину будут осуществляться веерные отключения света, поскольку ВС РФ продолжают атаковать объекты критической инфраструктуры.

"Энергетики прилагают сверхусилия, чтобы преодолеть последствия атак. Если ночью не будет снижения потребления — отключения продолжатся", — резюмировал исполнительный директор поставщика энергии.

[ + – ] Сегодня в Киеве без света остались около миллиона бытовых потребителей

Отметим, что в Киеве и области жестко ограничат подачу электроэнергии бытовым потребителям. В пресс-службе КГГА также предупредили, что графики отключения света больше не актуальны, а отключения энергии станут более продолжительными.

Также Фокус в своей статье детально рассказывал, когда украинцам предоставят реальные графики отключений электроэнергии.