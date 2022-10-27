Графики больше не актуальны: в Киеве и области жестко ограничат подачу электроэнергии

В столице и Киевской области дефицит мощности составил 30% потребления. В ближайшие дни отключения электроэнергии в регионе будут более длительными. Власти надеются избежать полного блэкаута.

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Из-за новых повреждений, полученных украинской энергосистемой в результате атак войск РФ, компания "Укрэнерго" вводит более жесткие отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг, 27 октября.

По словам столичных властей, из-за ударов РФ по объектам критической инфраструктуры в Киеве и области возник дефицит мощности подачи электроэнергии в размере 30% потребления. Ради того, чтобы избежать полного отключения света в столице "Укрэнерго" вводит ограничения, которые в КГГА назвали беспрецедентными.

"Графики стабилизационных отключений, составленные накануне, больше не актуальны. К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и продолжительные отключения электроснабжения", — добавили в администрации.

КГГА в очередной раз призвала украинцев умеренно потреблять электроэнергию и не использовать энергоемкие приборы в период с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Предпринимателей попросили ограничить наружное освещение в ресторанах, офисах и торговых центрах.

Напомним, по мнению экспертов, вероятность масштабного блэкаута в Украине зависит от того, насколько долго и точно войска РФ могут наносить удары по объектам критической инфраструктуры. В случае блэкаута без света могут остаться целые области.

Ранее в Офисе президента сообщили, что минувшей ночью от ударов войск РФ снова пострадала критическая инфраструктура в центральном регионе страны.