"Ситуация максимально напряженная": эксперты оценили вероятность полного блэкаута в Украине

В правительстве признали, что с каждым новым ударом войск РФ по критической инфраструктуре ситуация с энергоснабжением в стране будет ухудшаться.

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Вероятность масштабного блэкаута на территории Украины зависит от того, насколько долго и точно войска РФ могут наносить удары по объектам критической инфраструктуры. В то же время полное отключение света стране вряд ли грозит. Об этом эксперты рассказали в комментарии "Экономической правде".

В случае блэкаута потребители отключаются от питания на уровне подстанций "Укрэнерго" — в этом случае без света могут остаться города и области, говорится в материале.

Собеседник журналистов в правительстве сообщил, что простого ответа на вопрос, возможен ли блэкаут в Украине, не существует.

"Сейчас ситуация максимально напряженная, вводятся ограничения для населения и промышленности. С каждым новым ударом ситуация будет ухудшаться", — заявил источник.

В свою очередь директор спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что у украинской энергосистемы есть определенный запас прочности.

"Все зависит от того, насколько долго и прицельно россияне смогут бить по критической инфраструктуре", — сказал эксперт.

По мнению Рябцева, полного отключения света можно избежать, однако без электроэнергии в течение долгого времени могут остаться ряд регионов — в этом случае речь идет о вводимых государством ограничениях, которые применяются и сейчас в виде веерных отключений.

В возможность блэкаута не верит генеральный директор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.

"У нас не может быть какого-то армагеддона, что все разобъют и все погаснет. Я в этот сценарий не верю… Все возможно, но учитывая, как мы проявили себя и как проявила себя система с точки зрения устойчивости, у меня есть уверенность, что справимся с этими вызовами", – объяснил он, добавив что ситуацию с обеспечением государства электроэнергией необходимо контролировать вместе с военными.

Тем временем глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что, несмотря на массированные обстрелы со стороны войск государства-агрессора, энергосистема Украины остается цельной и "мы далеки от апокалиптического сценария".

Журналисты напомнили, что последний масштабный блэкаут произошел в Венесуэлле в 2019 году — тогда без света в течение недели остались 23 штата страны. Это привело к дефициту продовольствия и беспорядкам.

Напомним, ранее в ДТЭК объяснили, что дома, расположенные рядом с объектами критической инфраструктуры, могут избежать веерных отключений.

Также мы писали, что поставщик электроэнергии YASNO анонсировал доработку расписания отключения света в Киеве таким образом, чтобы фактическое прекращение подачи электроэнергии полностью совпадало с графиком.