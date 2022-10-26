Часть домов в Киеве не будут отключать от света: в ДТЭК назвали причину

При формировании графиков веерных отключений учитывается расположение объектов инфраструктуры рядом с домами, сообщили в энергетической компании.

Related video

Дома, расположенные рядом с объектами критической инфраструктуры, могут избежать веерных отключений. Об этом в комментарии изданию УНИАН сообщила представительница компании "ДТЭК Киевские региональные электросети" Алла Гурова.

По словам Гуровой, некоторые дома могут вообще не подпасть под отключение в случае, если они запитаны одной линией с важным объектом.

"При формировании графиков стабилизационных отключений учитывается текущая конфигурация сети, мощность потребления и расположение объектов критической социальной инфраструктуры. То есть, например, если от одной линии запитаны больница и жилой дом, то этот дом не попадет в график аварийных отключений", — сказали в ДТЭК.

Помимо этого Гурова уточнила, что на данный момент все адреса в графиках отключений, например, в Киевской области, разделены на две очереди — это сделано для того, чтобы отключать свет поочередно. Помимо этого отключения каждой группы будут чередоваться каждый день, чтобы потребители не оставались без света постоянно в одно и то же время. При этом в ДТЭК сообщили, что при отключении света возможна погрешность в 30-40 минут для переподключения электроснабжения между двумя группами домов.

Напомним, вчера "Укрэнерго" сообщило об ограничении электроэнергии во всех регионах Украины. Графики отключения света были составлены не только для бытовых потребителей, но и промышленных предприятий. Сегодня энергетическая компания снова анонсировала ограничение подачи электроэнергии.

Ранее поставщик электроэнергии YASNO анонсировал доработку расписания отключения света в Киеве таким образом, чтобы фактическое прекращение подачи электроэнергии полностью совпадало с графиком.