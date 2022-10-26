Частину будинків у Києві не відключатимуть від світла: у ДТЕК назвали причину

Під час формування графіків віялових відключень враховується розташування об'єктів інфраструктури поряд із будинками, повідомили в енергетичній компанії.

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Будинки, розташовані поруч із об'єктами критичної інфраструктури, можуть уникнути віялових відключень. Про це у коментарі виданню УНІАН повідомила представниця компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Алла Гурова.

За словами Гурової, деякі будинки можуть взагалі не підпасти під відключення у разі, якщо вони входять до однією лінією із важливим об'єктом.

"Під час формування графіків стабілізаційних відключень враховується поточна конфігурація мережі, потужність споживання та розташування об'єктів критичної соціальної інфраструктури. Тобто, наприклад, якщо від однієї лінії забезпечується лікарня та житловий будинок, то цей будинок не потрапить до графіка аварійних відключень", — сказали в ДТЕК.

Крім того, Гурова уточнила, що на даний момент усі адреси у графіках відключень, наприклад, у Київській області, розділені на дві черги — це зроблено для того, щоб відключати світло по черзі. Крім цього відключення кожної групи чергуватимуть кожен день, щоб споживачі не залишалися без світла постійно в той самий час. При цьому ДТЕК повідомили, що при відключенні світла можлива похибка в 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між двома групами будинків.

Нагадаємо, вчора "Укренерго" повідомило про обмеження електроенергії у всіх регіонах України. Графіки відключення світла було складено як для побутових споживачів, а й промислових підприємств. Сьогодні енергетична компанія знову анонсувала обмеження подачі електроенергії.

Раніше постачальник електроенергії YASNO анонсував доопрацювання розкладу відключення світла у Києві у такий спосіб, щоб фактичне припинення подачі електроенергії повністю співпадало з графіком.