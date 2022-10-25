В ДТЭК анонсировали доработку графиков веерных отключений света в Киеве

Отключение света по адресам, которые прописаны в составленных графиках, будет совпадать почти на 100%.

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Поставщик электроэнергии YASNO анонсировал доработку графика отключения света в Киеве. Об этом проинформировала пресс-служба компании, которая входит в группу ДТЭК.

В частности, поставщик электроэнергии решил прояснить ситуацию с тем, что в Киеве электроэнергию могут отключать не по графику, который периодически обновляется.

Компания напомнила бытовым потребителям, что не отвечает за веерные отключения электроэнергии. На сегодняшний день, как подчеркнули в YASNO, существует два варианта доработки графика отключения света в украинской столице.

"Сейчас часть адресов отсутствует в графике, но уже завтра графики будут покрывать практически весь Киев. По этим адресам соответствие отключений согласно графикам должно быть близко к 100%. После обновления мы отдельно известим вас в нашем Telegram-боте YASNO-online. В Киеве есть около 5000 домов, которые имеют сложную и специфическую конфигурацию подключения, и в таких домах разные квартиры подпадают в разные ветви отключений. Во избежание неясности адреса таких домов будут временно исключены из сервиса проверки графиков отключений", — продолжили в пресс-службе.

Поставщик электроэнергии предупредил, что если нужного адреса не будет в перечне — компания не сможет сориентировать бытовых потребителях о возможных отключениях света. Вместе с этим, как отмечает YASNO, решение этой проблемы ожидается в ближайшее время, а оператор системы распределения энергии предоставит уточненную информацию целому ряду столичных улиц.

Отметим, что 25 октября "Укрэнерго" сообщило об ограничении электроэнергии во всех регионах Украины. Графики отключения света были составлены не только для бытовых потребителей, но и промышленных предприятий.

Также сообщалось, что в Киеве ввели веерные отключения электроэнергии, в ходе которых бытовым потребителям по заранее подготовленным графикам будут выключать свет на 4 часа.