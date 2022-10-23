Четыре часа без света: в Киеве вводят веерные отключения электричества

ДТЭК Киевские электросети предоставило ссылку на график веерных отключений. Пользователи могут самостоятельно ввести данные и узнать когда и в какие дни в их домах будет отключено электричество.

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В Киеве с 23 октября ввели веерные отключения электроэнергии во избежание аварий, сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети". Согласно распоряжению НЭК Укрэнерго в украинской столице будут происходить стабилизационные отключения электричества.

"Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго внедряет стабилизационные отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.

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Эти меры необходимы для того, чтобы уменьшить дисбаланс в энергосистеме и избежать масштабных отключений, поясняют в компании. Временные отключения будут продолжаться до того времени, пока не будет уменьшена нагрузка и компания не стабилизирует энергосистему.

В ДТЭК также отметили, что предположительно отключения будут длиться не больше 4 часов с погрешностью в 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Как узнать, где и когда не будет света

Также жители столицы могут ознакомиться с информацией о времени отключения по конкретным киевским адресам. Для того чтобы узнать, когда может отсутствовать электроснабжение, необходимо в активном поле ввести название улицы, бульвара или проспекта, а также указать номер дома. Если данные введены правильно, пользователи могут увидеть график, который показан ниже на примере улицы Любимовской.

[ + – ] График веерных отключений на примере ул. Любимовской

"Если по вашему адресу время не определяется – с высокой вероятностью отключения в вашем доме не будет происходить", — уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что из-за критического повышения потребления электроэнергии в Киеве и области, а также в Черкасской и Житомирской областях диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" 22 октября ввел веерные отключения электричества. Этот шаг позволит уменьшить нагрузку на электросеть и поможет избежать повторных аварий после российских ударов по объектам энергоснабжения.

Перед этим руководство "Укрэнерго" призвало украинских граждан срочно снизить потребление электроэнергии в центральных областях страны. Речь шла о Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, где диспетчеры вынужденно вводили контролируемое ограничение потребления электроэнергии.

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