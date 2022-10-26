"Ситуація максимально напружена": експерти оцінили ймовірність повного блекауту в Україні

В уряді визнали, що з кожним новим ударом військ РФ по критичній інфраструктурі ситуація з енергопостачанням у країні погіршуватиметься.

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Імовірність масштабного блекауту на території України залежить від того, наскільки довго й точно війська РФ можуть завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Водночас повне відключення світла країні навряд чи загрожує. Про це експерти розповіли в коментарі "Економічній правді".

У разі блекауту споживачі відключаються від живлення на рівні підстанцій "Укренерго" — у цьому випадку без світла можуть залишитися міста й області, йдеться в матеріалі.

Співрозмовник журналістів в уряді повідомив, що простої відповіді на питання, чи можливий блекаут в Україні, не існує.

"Зараз ситуація максимально напружена, вводяться обмеження для населення та промисловості. З кожним новим ударом ситуація погіршуватиметься", — заявило джерело.

Зі свого боку, директор спецпроєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев зазначив, що українська енергосистема має певний запас міцності.

"Усе залежить від того, наскільки довго та прицільно росіяни зможуть бити по критичній інфраструктурій", — сказав експерт.

На думку Рябцева, повного відключення світла можна уникнути, проте без електроенергії протягом тривалого часу можуть залишитися низка регіонів — у цьому випадку йдеться про обмеження, що вводяться державою, які застосовуються і зараз у вигляді віялових відключень.

У можливість блекауту не вірить генеральний директор енергетичної компанії ДПЕК Максим Тимченко.

"У нас не може бути якогось армагедону, що все розіб'ють і все погасне. Я в цей сценарій не вірю... Все можливо, але враховуючи, як ми проявили себе і як проявила себе система з погляду стійкості, я впевнений, що впораємося з цими викликами", — пояснив він, додавши, що ситуацію із забезпеченням держави електроенергією необхідно контролювати разом із військовими.

Водночас глава "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив, що, незважаючи на масовані обстріли з боку військ держави-агресора, енергосистема України залишається цільною, і "ми далекі від апокаліптичного сценарію".

Журналісти нагадали, що останній масштабний блекаут відбувся у Венесуеллі у 2019 році — тоді без світла протягом тижня залишилося 23 штати країни. Це призвело до дефіциту продовольства та заворушень.

Нагадаємо, раніше в ДПЕК пояснили, що будинки, розташовані поряд із об'єктами критичної інфраструктури, можуть уникнути віялових відключень.

Також ми писали, що постачальник електроенергії YASNO анонсував доопрацювання розкладу відключення світла в Києві так, щоб фактичне припинення подачі електроенергії повністю співпадало з графіком.