Графіки більше не актуальні: у Києві та області жорстко обмежать подачу електроенергії

У столиці та Київській області дефіцит потужності становив 30% споживання. Найближчими днями вимкнення електроенергії в регіоні будуть тривалішими. Влада сподівається уникнути повного блекауту.

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Через нові пошкодження, отримані українською енергосистемою внаслідок атак військ РФ, компанія "Укренерго" запроваджує жорсткіші відключення електроенергії у Києві та Київській області. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у четвер, 27 жовтня.

За словами столичної влади, через удари РФ по об'єктах критичної інфраструктури в Києві та області виник дефіцит потужності подачі електроенергії у розмірі 30% споживання. Задля того, щоб уникнути повного відключення світла у столиці "Укренерго", вводить обмеження, які в КМДА назвали безпрецедентними.

"Графіки стабілізаційних відключень, складені напередодні, більше не актуальні. На жаль, найближчими днями застосують жорсткіші та триваліші відключення електропостачання", — додали в адміністрації.

КМДА вкотре закликала українців помірно споживати електроенергію та не використовувати енергоємні прилади в період з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Підприємців попросили обмежити зовнішнє освітлення у ресторанах, офісах та торгових центрах.

Нагадаємо, на думку експертів, ймовірність масштабного блекауту в Україні залежить від того, наскільки довго і точно війська РФ можуть завдавати ударів об'єктам критичної інфраструктури. У разі блекауту без світла можуть залишитися цілі області.

Раніше в Офісі президента повідомили, що минулої ночі від ударів військ РФ знову постраждала критична інфраструктура у центральному регіоні країни.