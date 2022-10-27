В Украине будут более жесткие ограничения света, враг снова ударил по инфраструктуре, – ОП

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил ночной удар по энергетическим объектам. По его словам, специалисты стараются не допустить полного обесточивания центральных регионов.

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Энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения электроэнергии, чтобы не допустить полного обесточивания центральных регионов страны. Об этом у себя в Telegram-канале написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Политик подтвердил очередной удар российских оккупантов по энергетическим объектам.

"Сегодня ночью российские террористы снова атаковали нашу энергетическую инфраструктуру. Повреждено оборудование в центральных областях", –– прокомментировал он.

По словам Тимошенко, размер необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, а также Киевской Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

"Продолжаем работать вместе с представителями областных военных администраций, Киева, Укрэнерго, Минэнерго и ДТЭК над решением вопроса", –– добавил представитель ОП.

Напомним, ночью 27 октября российские войска совершили шесть атак с помощью дронов-камикадзе иранского производства по территории Киевской области. Киевская областная прокуратура рассказала, что целью врага стал один из объектов инфраструктуры, но не уточнила, какой именно.

Ранее в ДТЭК анонсировали доработку графиков веерных отключений света в Киеве. Отключение света по адресам, которые прописаны в составленных графиках, будет совпадать почти на 100%, заверил поставщик электроэнергии YASNO.