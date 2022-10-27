У Києві без світла залишилися майже мільйон побутових споживачів, — ДТЕК (фото)

У компанії не змогли спрогнозувати, як довго в Україні триватимуть віялові відключення світла, оскільки ЗС РФ продовжують обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури.

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У четвер, 27 жовтня, без електроенергії у Києві залишився майже мільйон побутових споживачів. Про це у Facebook повідомив виконавчий директор постачальника енергії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, 27 жовтня був важким днем для української енергетики, оскільки ЗС РФ продовжили обстрілювати важливі об'єкти інфраструктури для поширення паніки серед мирного населення.

Сергій Коваленко підкреслив, що в деяких регіонах майже на 40% знизили споживання електроенергії, а через нові атаки відключення світла почастішали у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській областях. Виконавчий директор постачальника енергії YASNO, який входить до групи ДТЕК, також повідомив, що 27 жовтня лише в столиці без світла залишилися майже мільйон побутових споживачів.

"У Києві наразі відключено 159 тисяч осель, а за день понад 320 тис. А це десь мільйон киян, які не можуть нормально планувати свій день, нормально працювати. Це тисячі бізнесів, які втрачають можливість працювати на нашу економіку. За умов таких екстрених аварійних відключеннях графіки ніяк не працюють", — продовжив Коваленко у своїй публікації.

За словами CEO YASNO, плачевна статистика також зафіксована у Київській області. Наразі 258 тисяч споживачів залишаються без електроенергії, а сумарно за день світло відключало майже 500 тис. клієнтів.

Сергій Коваленко не зміг спрогнозувати, як довго ще в Україні здійснюватимуться віялові відключення світла, оскільки ЗС РФ продовжують атакувати об'єкти критичної інфраструктури.

"Енергетики докладають надзусилля, щоб подолати наслідки атак. Якщо вночі не буде зниження споживання — відключення продовжаться", — резюмував виконавчий директор постачальника енергії.

[ + – ] Сьогодні у Києві без світла залишилися майже мільйон побутових споживачів

Зазначимо, що в Києві й області жорстко обмежать подавання електроенергії побутовим споживачам. У пресслужбі КМДА також попередили, що графіки відключення світла більше не актуальні, а відключення енергії стануть тривалішими.

Також Фокус у своїй статті детально розповідав, коли українцям нададуть реальні графіки відключень електроенергії.